Москва, 7 марта, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Несколько лет домработница Александра Градского числилась в театре «Градский Холл» и даже получала там зарплату, при этом фактически женщина там не работала. Об этом ИА REGNUM рассказал композитор и худрук театра Алексей Рыбников.

Сергей Бобылев/ТАСС Александр Градский

Фото Григорий Сысоев и Гердо Владимир/ТАСС Алексей Рыбников и Александр Градский

По словам Рыбникова, 51-летняя Надежда Асмыкович много лет была домработницей у композитора Александра Градского. Благодаря своему нанимателю она продолжила получать зарплату даже после его смерти. Но довольно необычным способом, о котором стало известно журналистам ИА REGNUM.

«Эта женщина — домработница Александра Градского. По бумагам она была устроена в театр на должность инженера, ещё когда Александр Борисович был его руководителем. Но фактически Надежда тут не появлялась и работы никакой не выполняла. Когда Градского не стало, новое руководство её уволило, потому что она не была способна выполнять указанные в перечне должностные обязанности», — рассказал агентству художественный руководитель театра «Градский Холл» Алексей Рыбников.

На этом «трудовые отношения» Надежды с театром могли бы закончиться. Но женщина не спешила расставаться с зарплатой, ведь, по данным сайтов с вакансиями, должность инженера в театре может приносить от 50 до 130 тысяч в месяц. В ноябре 2022 года, спустя год после смерти Градского, она подала иск о восстановлении в должности. Суд счел основания для её увольнения недостаточными и обязал театр принять женщину обратно. Нарушать трудовое законодательство администрация «Градский Холл» не стала и попросила Асмыкович незамедлительно приступить к обязанностям инженера театра. Надежда даже попыталась выйти на работу, но вскоре сдалась.

Илья Питалев/РИА Новости Здание театра «Градский холл» в Москве

«Она сама поняла, что работать на такой должности не сможет и подала заявление об увольнении. В отделе кадров подписали с ней документы по соглашению сторон, затем ей были выплачены все суммы, которые были положены», — объясняет Рыбников.

Но и в этот раз закончить отношения с театром мирно женщине не удалось. 1 марта Надежда Асмыкович заявила в полицию о том, что ее избили сотрудники «Градский Холл». По словам женщины, это произошло, когда она пришла в учреждение забирать документы.

«Поступило обращение от 51-летней уроженки Республики Беларусь, о том, что в помещении «Градский Холл», расположенном на улице Коровий Вал, её ударил сотрудник театра», — сообщил источник ИА REGNUM.

Полиция стала проводить проверку по заявлению и после допроса всех участников происшествия выяснила, что в театре в тот день произошла массовая драка. А помимо Надежды, есть и другие пострадавшие.