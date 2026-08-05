Самара, 5 августа, 2026, 14:10 — ИА Регнум. «Самаранефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») в разгар летних каникул создал познавательный кластер для детей. На базе отдыха предприятия «Салют» открылась интерактивная экологическая выставка, ихтиологи выступили с лекциями, для ребят провели художественный мастер-класс.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Кластер создан в рамках многолетнего эколого-просветительского проекта нефтяников «Рыбное богатство Волги». Передвижная экспозиция познакомила детей с биоразнообразием великой русской реки. Выставка нацелена на развитие экологической культуры и призвана вовлечь молодое поколение в инициативы по сохранению уникальной волжской экосистемы.

В создании экспозиции участвовали сотрудники Института экологии Волжского бассейна РАН. Благодаря академической поддержке на стендах представлены детальные карты мест обитания представителей ихтиофауны, наглядные изображения как промысловых, так и редких видов рыб. Ребята с интересом рассматривали привычных судака, щуку и окуня, но открытием для них стало знакомство с краснокнижной волжской стерлядью. Детям рассказали об особенностях строения разных рыб, где они нерестятся и чем питаются, а также обратили внимание на правила рационального водопользования и значимости мониторинга водной среды.

На художественном мастер-классе участники рисовали на гладкой речной гальке речных обитателей. Юные художники воспроизвели серебро чешуи, изумрудные спинки окуней и золотой отлив карпов. Дети не просто копировали изображения, а фантазировали — и в итоге каждый расписанный камешек стал неповторимым.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В завершение мероприятия нефтяники вручили юным участникам тематические сувениры с корпоративной символикой «Роснефти».

Педагоги и сами ребята отметили, что результатом стало новое, осознанное отношение к главной реке Русской равнины. Проект «Рыбное богатство Волги» вновь показал: экологическое просвещение формирует у подрастающего поколения ответственное отношение к природе.

Справка. Забота об экологии и сохранение окружающей среды для будущих поколений — часть стратегии «Роснефти». Компания и ее дочерние общества нацелены на достижение лидерских позиций в сфере минимизации воздействия на природу и повышения экологичности производства. Нефтяники сочетают просветительскую работу с практическими волонтерскими делами.

Добровольцы «Самаранефтегаза» регулярно очищают берега водоемов от мусора и пополняют биоресурсы рек Поволжья. Волонтеры предприятия несколько раз в год выпускают мальков стерляди и сазана в Саратовское водохранилище. За последние два года благодаря самарским нефтяникам акваторию Волги заселили более 170 тысяч мальков ценных и промысловых пород рыб. Эта работа позволяет восстанавливать баланс речной экосистемы Самарской области.