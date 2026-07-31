Красноярск, 31 июля, 2026, 13:33 — ИА Регнум. Компания «Славнефть-Красноярскнефтегаз» заняла первое место в рейтинге международного инженерного чемпионата CASE-IN. Всего в рейтинг вошли 298 предприятий топливно-энергетического комплекса, промышленности и смежных отраслей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Лидерство в рейтинге стало результатом успешного выступления молодых специалистов предприятия в основном сезоне чемпионата, посвященном применению сквозных технологий и ESG-подходов. В этом году две команды «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вышли в финал и стали победителями чемпионата.

Подготовка высококвалифицированных специалистов нефтегазовой отрасли и развитие кадрового потенциала — ключевые направления кадровой политики «Роснефти». Компания создает условия для профессионального роста молодых работников, их вовлечения в научно-техническую и инновационную деятельность, в том числе через участие в научно-технических конференциях и отраслевых инженерных соревнованиях.

В октябре молодые инженеры «Славнефть-Красноярскнефтегаза» примут участие в Кубке Российской энергетической недели, а также выступят в Осеннем кубке CASE-IN. Кроме того, в мае 2027 года команда предприятия представит Российскую Федерацию в Лиге БРИКС+.

Справка. «Славнефть-Красноярскнефтегаз» — совместное предприятие ПАО «НК «Роснефть» (оператор) и ПАО «Газпромнефть» — осуществляет геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на пяти лицензионных участках общей площадью более 18 тыс. кв. км в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края. Благодаря применению высокоэффективных методов геологоразведки, бурения и испытания скважин «Славнефть-Красноярскнефтегаз» является одним из отраслевых лидеров по темпам прироста запасов углеводородного сырья.