Уфа, 27 июля, 2026, 17:41 — ИА Регнум. Проектный институт «Роснефти» в Уфе 14–15 октября проведет в формате онлайн научно-техническую конференцию «Оказание инжиниринговых услуг с применением технологий информационного моделирования».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» pic 27072026 03 d1(2)-350x1000

Конференция посвящена перспективным решениям для нефтегазовой отрасли на основе ИТ-технологий. Участники поделятся успешными примерами и опытом цифровизации капитального строительства.

Эксперты компании расскажут о разработке уникального инструмента интеллектуального проектирования кустовых площадок, презентуют возможности Единого каталога 3D-изделий, в котором сейчас насчитывается более 250 динамических изделий и свыше 150 тысяч стандартных трехмерных деталей и единиц оборудования.

Приглашаем вас стать частью масштабного мероприятия, представить свои идеи и научные достижения широкому кругу экспертов, руководителей и специалистов нефтегазовых и сервисных компаний.

Регистрация участников доступна до 4 октября 2026 г. Презентации выступлений принимаются до 28 сентября 2026 г. на сайте https://events.rn.digital/conf/es2026