Москва, 16 июля, 2026, 13:56 — ИА Регнум. Корпоративный ИТ-интегратор «Роснефти», компания «Сибинтек», стал лауреатом национальной премии «Хакатоны России — 2026» за организацию хакатона Sibintek CTF.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Хакатон компании занял первое место в номинации за качество заданий и инфраструктуру и третье место за качество задач и масштаб участия. Победа подтверждает стратегическую значимость проекта для развития отечественной школы информационной безопасности.

Sibintek CTF проводится уже четвертый год подряд и за это время стал одним из крупнейших и наиболее авторитетных корпоративных киберсоревнований в России. В 2025 году хакатон объединил более 140 сотрудников компании, продемонстрировавших навыки анализа защищенности и способности эффективно противостоять сложным киберугрозам в условиях, максимально приближенных к реальным производственным средам.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Также в 2025 году на хакатоне впервые было проведено соревнование для студентов. В нем приняли участие более 950 учащихся ведущих российских вузов, готовящих специалистов в области информационной безопасности.

«Роснефть» — лидер ИТ-разработок и инновационных изменений в российской нефтегазовой отрасли. Компания делает ставку на цифровизацию во всех областях деятельности, которая является одним из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Акцент на внедрении цифровых технологий позволяет повышать прозрачность, управляемость и скорость принятия решений по всей производственной цепочке компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

CTF-соревнования (Capture The Flag, «Захват флага») — турниры по информационной безопасности, в которых участники решают задачи, связанные с программированием, криптографией, обратной разработкой и другими аспектами.