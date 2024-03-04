Материалы с тегом «Киберспорт»
Международная федерация киберспорта не утвердила переход России в Азию
В Международной федерации киберспорта (IESF) не дали разрешение Федерации компьютерного спорта России перейти в азиатскую конфедерацию из-за формальной позиции секретариата организации. Об этом в беседе с агентством ТАСС сообщил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. До этого...
4 марта 2024
«Игры будущего» доказали лидерство РФ в мировом спорте, заявил Чернышенко
Международные «Игры будущего» доказали, что Россия занимает роль лидера в мировом спорте, заявил 3 марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко на церемонии завершения соревнований в Казани. Он отметил, что за турниром следили зрители из более чем ста стран, а соревнования стали узнаваемым во всём мире...
новость часа
3 марта 2024
Трансляции «Игр будущего» набрали более миллиарда просмотров
За первые семь дней «Игр будущего» трансляции соревнований и церемонии открытия набрали более миллиарда просмотров во всём мире, заявил 26 февраля вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. За соревнованиями следит без преувеличения весь мир, сказал Чернышенко в выступлении на Форуме национальных...
26 февраля 2024
Чемпион «Игр будущего» из Китая собрался закупить матрёшек
Китайский киберспортсмен Дин Цун намерен закупить большое количество матрёшек на деньги, которые он получит за победу на турнире по Dota 2 на «Играх будущего». Об этом чемпион сообщил журналистам 24 февраля. Команда из Китая Xtreme Gaming, в которую входит Дин Цун, победила киберспортсменов из...
25 февраля 2024
Латвия приостановила лицензии хоккеистов, участвующих в «Играх будущего»
Латвийская федерация хоккея приостановила действие лицензий у спортсменов из республики, которые отправились на «Игры будущего» в Россию. Об этом сообщила пресс-служба организации. В заявлении уточнили, что федерации стало известно об участии некоторых латвийских хоккеистов в «Играх будущего» в...
23 февраля 2024
В Казань прибыли первые участники международного турнира «Игры Будущего»
В Казань прибыли первые участники международного турнира «Игры Будущего». Турнир будет походить в столице Республики Татарстан с 21 февраля по 3 марта. По прибытии в международный аэропорт Казани участников турнира торжественно встречали в национальных татарских костюмах. Спортсменов из Аргентины...
15 февраля 2024
Россия проведёт самые масштабные в мире соревнования по киберспорту
Россия вскоре проведёт самые масштабные в мире соревнования по киберспорту. Об этом 31 января заявил кандидат в президенты России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами. «Что касается киберспорта, то сейчас соревнования намечаются. Надеюсь, они будут очень интересными. Такого...
31 января 2024
Международная федерация киберспорта приостановила членство РФ
Международная федерация киберспорта (IESF) удовлетворила жалобу Украины и приостановила членство в организации Федерации компьютерного спорта России (ФКС России). Об этом сообщается на официальном сайте IESF. Такое решение было принято руководителями федерации из-за того, что ФКС России, по...
18 января 2024
Путин подписал закон о проведении «Игр будущего» в Казани в 2024 году
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон о международном турнире «Игры будущего», который пройдёт в Казани в 2024 году, сообщила 25 декабря пресс-служба Кремля. «Федеральный закон направлен на установление правового регулирования отношений, связанных с организацией и проведением...
26 декабря 2023
Жар-птица Мира станет талисманом первых «Игр будущего»
Талисманом первых мультиспортивных соревнований «Игры будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году, станет жар-птица Мира. Её представили 14 ноября на выставке-форуме «Россия» в Москве на церемонии празднования 100 дней до начала соревнований. Над созданием талисмана работали студенты из...
новость часа
14 ноября 2023
Путин отметил уникальность мультиспортивных соревнований «Игры будущего»
Мультиспортивные соревнования «Игры будущего» уже объединили представителей пятидесяти государств, и это только начало. Об этом 14 ноября в видеообращении к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего» заявил президент России Владимир Путин. «Ровно 100 дней отделяют нас от первых в истории...
14 ноября 2023
Российская команда Team Spirit победила на The International 2023 по Dota 2
Российская команда Team Spirit победила в финале самого престижного турнира по Dota 2 The International 2023. В последней серии матчей киберспортивный коллектив разгромил соперников из Gaimin Gladiators со счетом 3:0. За победу «спириты» получили $1,4 млн. Общий призовой фонд турнира составил $3,1...
30 октября 2023