Оренбург, 16 июня, 2026, 12:19 — ИА Регнум. При поддержке «Оренбургнефти», ключевого добычного актива «Роснефти» в Приволжском федеральном округе, в Оренбургской области состоялся межрегиональный фестиваль академической музыки «Симфония Бузулукского бора». Фестиваль прошел в реликтовой жемчужине Оренбуржья и собрал более 8 тыс. зрителей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Классическая музыка в исполнении Оренбургского государственного симфонического оркестра звучала под сводами вековых сосен национального парка. Специальными гостями события стали солисты Мариинского и Большого театров. В концертную программу вошло вокальное выступление победителя регионального этапа корпоративного фестиваля «Энергия талантов».

В программу культурного мероприятия под открытым небом вошли сочинения Чайковского, Римского-Корсакова, Калинникова, Моцарта, Дворжака и других композиторов. Фестиваль «Симфония Бузулукского бора» проводится уже в третий раз и стал традиционным культурным событием в регионе.

Гости фестиваля стали участниками викторины «Энциклопедия родного края», приуроченной к Году единства народов России. Волонтеры «Оренбургнефти» задавали вопросы об истории, культуре, обычаях национальностей и народов региона, выдающихся личностях, жизнь которых была связана с Оренбуржьем. Самые эрудированные знатоки получили памятные сувениры.

Справка. «Оренбургнефть» — один из основных добывающих активов «Роснефти» в Приволжском федеральном округе. На долю предприятия приходится почти половина всей нефтедобычи в Оренбургской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

«Оренбургнефть» реализует различные социальные проекты в регионе, способствующие развитию культуры и нравственных ценностей, особое место среди которых занимает корпоративный фестиваль «Энергия талантов», где раскрывается творческий потенциал работников и членов их семей. Фестиваль направлен на формирование командного единства и сохранение многонациональной культуры нашей страны.

Национальный парк «Бузулукский бор» — крупнейший реликтовый лесной массив в степной Евразии возрастом около 10 тыс. лет. В парке растет одно из старейших деревьев России — Царица-Сосна, возраст которой превышает 300 лет. Волонтеры «Оренбургнефти» помогают в расчистке новых экотроп и Дендросада, интегрированных в сеть маршрутов парка, а также высаживают саженцы сосен на месте выгоревших участков леса.