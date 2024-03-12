Материалы с тегом «Музыка»
Автор хита All by myself певец Эрик Кармен умер во сне
Американский поп-певец Эрик Кармен, автор хита All by myself, ушёл из жизни в возрасте 74 лет. Некролог опубликован на официальном сайте артиста. «С огромной печалью мы делимся душераздирающей новостью о смерти Эрика Кармена», — говорится в сообщении. Причина смерти певца не указана. Отмечено, что...
12 марта 2024
Стас Михайлов выступил в честь 8 Марта в московском метро
Российский эстрадный певец Стас Михайлов поздравил россиянок с 8 марта. В честь Международного женского дня он дал концерт в московском метрополитене. На станции «Курская» исполнитель спел одни из своих самых популярных хитов ― «Всё для тебя» и «Только ты». Его сопровождали музыкальный коллектив и...
8 марта 2024
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова выписали из больницы. Об этом 2 марта сообщил его сын Бари Алибасов — младший. «Его выписали, он себя хорошо чувствует и уехал на дачу», — приводит его слова ТАСС. Как передавало ИА Регнум, 76-летнему заслуженному артисту России стало плохо 25...
2 марта 2024
Лейбл VK Records откроет музыкальный студийный комплекс
Музыкальная студия VK Records заработает в апреле этого года, сообщила пресс-служба VK. Музыкантам, которые сотрудничают с лейблом, будет доступен полный цикл звукозаписи и услуги музыкального продакшена — профессиональная звукозапись, саунд-дизайн, работа с вокалом, микширование и мастеринг. Сразу...
28 февраля 2024
«Би-2» прекратила продажу мерча на фоне скандального задержания в Таиланде
Рок-группа «Би-2» прекратила продажу сувенирной продукции с футболками, худи и значками. Сайт по продаже мерча, а также соответствующие аккаунты в соцсетях перестали работать с 20 января. «Сайт временно недоступен, приносим извинения за неудобства», — говорится на сайте группы при переходе в раздел...
24 февраля 2024
Рэпер ST опубликовал официальный видеоклип на песню «Дай ему сил»
Российский рэпер ST ( Александр Степанов ) 24 февраля опубликовал официальный видеоклип на песню «Дай ему сил». Видеоклип на песню «Дай ему сил» Герои клипа — комбриг Росгвардии Сергей Хайрутдинов и президент Владимир Путин. Начинается клип концертом в зоне боевых действий, заканчивается — кадрами...
24 февраля 2024
Уехавшая в Израиль Алла Пугачёва представит новый альбом 1 марта
Уехавшая из России певица Алла Пугачева выпустит новый альбом под названием «P.S.», сообщил StarHit. «1 марта на всех стриминговых платформах появится новый альбом Аллы Пугачевой «P.S.». Поклонников ждёт одиннадцать премьерных песен», — говорится в материале журнала. В новый альбом вошли...
24 февраля 2024
Юный актёр из клипа рэпера ST «Дай ему сил» рассказал о сюжете видео
Съёмки клипа на песню рэпера ST ( Александра Степанова ) «Дай ему сил» проходили в реалистичных декорациях, в том числе в обычной квартире в многоэтажке, по сценарию там проживает семья участника спецоперации, сообщил 20 февраля корреспондент «Известий». По сюжету жена и сын военного ждут его...
20 февраля 2024
В Кемере продолжают продавать билеты на отменённый концерт «Би-2»
Администрации пятизвёздочного отеля Marti Myra в турецком Кемере заявила ИА Регнум, что музыкальный рок-фестиваль группы «Би-2» числится запланированным. В настоящее время билеты также остаются в доступе для покупки. При этом цены варьируются от 289 тыс. до 379 тыс. рублей. «Концерт состоится. Всё...
19 февраля 2024
Фестиваль группы «Би-2» отменили в Турции
Музыкальный фестиваль и выступление музыкальный фестиваль в городе Кемре в Турции отменили. Об этом 19 февраля сообщил Telegram-канал Shot. «Выступление Би-2 в турецком Кемере отменено. Группа собиралась провести там музыкальный фестиваль», — говорится в сообщении. Уточняется, что фестиваль...
19 февраля 2024
Рэпер Matrang заявил, что вернётся в Россию и уйдёт из музыки
Рэпер Matrang (Алан Хадзарагов), в последнее время проживавший в Таиланде, готовится вернуться в Россию и уйти из музыки. Об этом он заявил на своей странице в соцсети. По словам 28-летнего исполнителя, мать хочет его «от чего-то лечить», однако он полностью здоров психически и «чист от тяжёлых...
18 февраля 2024
Apple впервые столкнулась с угрозой штрафа на €500 млн от Еврокомиссии
Европейская комиссия (ЕК) намерена оштрафовать Apple за нарушение антимонопольного законодательства ЕС на €500 млн, пишет британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на пять источников, знакомых с деталями антимонопольного расследования. В публикации отмечается, что это будет первый штраф для...
18 февраля 2024
Умер автор заставки к «Ну, погоди!» композитор Деак
В Венгрии на 96-м году ушёл из жизни Венгерский композитор Тамаш Деак, автор музыкальной заставки к мультсериалу «Ну, погоди!». Об этом 14 февраля сообщает агентство MTI. «Тамаш Деак, автор музыки к мультфильмам… скончался на 96-м году жизни», — говорится в сообщении. Деак родился 27 апреля 1928...
14 февраля 2024
Добровольцы отряда «Барс-12» записали видео для рэпера ST из зоны СВО
Добровольцы из отряда «Барс-12» записали видео с приветствием Рэперу ST ( Александру Степанову ). В ответ музыкант поблагодарил бойцов за поддержку. Помимо рэпера, российские бойцы передали виртуальный привет и гитаристу Герману Осипову, который аккомпанировал во время выступления Степанова в зоне...
14 февраля 2024
Анна Нетребко окончательно отреклась от родины: «В России не живу 20 лет»
Некогда российская оперная певица Анна Нетребко, осудившая СВО и перебравшаяся на ПМЖ в Европу, намекнула своим поклонникам, что окончательно определилась с выбором и он не в пользу России. Так, 9 февраля Нетребко, которую ещё год назад активно отменяли все главные американские и европейские театры...
14 февраля 2024
Рэпер ST после визита в зону СВО снял клип на песню «Дай ему сил»
Рэпер ST ( Александр Степанов ) снял клип на песню «Дай ему сил» после того, как побывал в зоне проведения СВО. Съёмки шли в настоящих окопах и блиндажах, сообщают 12 февраля «Известия». Издание отмечает, что авторы клипа стремились максимально точно показать быт и жизнь бойцов на фронте, поэтому...
12 февраля 2024
«Диско-бабушка» с концерта Лазарева рассказала о любви к рок-музыке
В Сети 10 февраля появились кадры активно танцующей на концерте Сергея Лазарева в Сыктывкаре пенсионерки в платке. Пользователи любовно прозвали её «Диско-бабушка». Оказалось, что женщину зовут Лидия и она, по её словам, с самого детства любит петь и танцевать. Лидия призналась, что живёт небогато...
10 февраля 2024
Рэпер ST рассказал о своей поездке в зону СВО и встрече с бойцами
Рэп-исполнитель ST ( Александр Степанов ), выступивший для бойцов Росгвардии в зоне специальной военной операции, рассказал 9 февраля о своих впечатлениях и реакции бойцов на его песни. «Обратная связь, которую я получил, она очень многое значит. Ребятам понравилось, они говорят здорово, что такие...
9 февраля 2024
Российские бойцы высоко оценили выступление рэпера ST в зоне СВО
Бойцы Росгвардии, находящиеся в зоне специальной военной операции на херсонском направлении, высоко оценили выступление рэпера ST ( Александра Степанова ) в Луганской Народной Республике и пригласили его выступить в их части, сообщили 8 февраля «Известия». Российские солдаты с интересом прослушали...
8 февраля 2024
В Москве умер придумавший название группы «Машина времени» Юрий Борзов
В Москве после продолжительной болезни скончался один из основателей и автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов. Об этом ИА Регнум сообщила его супруга Марина. «Скончался от долгого тяжелого заболевания. 2,5 года боролся. Работал до конца», — сказала женщина. Борзов страдал от...
8 февраля 2024