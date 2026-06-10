Краснодар, 10 июня, 2026, 14:59 — ИА Регнум. В Краснодаре состоялся III Южный научно-технический форум, посвящённый передовым инженерным решениям, цифровизации проектирования и развитию инфраструктурных проектов нефтегазовой отрасли. Мероприятие объединило специалистов добывающих предприятий и проектных институтов «Роснефти», представителей научного сообщества и отраслевых партнеров. Организатором форума выступил краснодарский проектный институт компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Одной из ключевых тем форума стала цифровизация проектирования и автоматизация производственных процессов. Среди представленных решений — проект информационной системы RN-Soil-Lab, которая оптимизируют функционал лаборатории грунтов без потери качества исследований в условиях постоянного роста объемов работ. Система включает модули лабораторных испытаний, формирования печатных форм, планирования, статистики, метрологии и учета оборудования.

Эффективность решения возрастает пропорционально объему исследований. В среднем при обработке 100 проб грунта система позволяет сократить временные затраты на всех этапах выполнения работ в три раза по сравнению с ранее применяемыми методами.

Особое внимание делегаты форума уделили инженерным изысканиям, геотехническим исследованиям и строительству в сложных климатических условиях Крайнего Севера. В центре обсуждения также находились вопросы проектирования карьеров общераспространённых полезных ископаемых, развития дорожной инфраструктуры, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, мостовых переходов, водопропускных труб и объектов инженерной защиты.

По итогам мероприятия участники высоко оценили уровень организации мероприятия и подчеркнули значимость профессионального взаимодействия между производственными предприятиями, научным сообществом и проектными институтами компании. Ряд представленных решений рекомендован к тиражированию на объектах «Роснефти» в 2027 году.