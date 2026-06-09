Оренбург, 9 июня, 2026, 14:39 — ИА Регнум. «Оренбургнефть», ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжье, провела благотворительный «Пушистый забег» в городском парке г. Бузулука. Мероприятие объединило представителей бегового сообщества, сотрудников предприятия с членами семей и местных жителей, которые вместе с домашними питомцами вышли на старт.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Волонтерская инициатива нацелена на вовлечение молодежи в спортивное движение, а также поддержку животных, нуждающихся в опеке. В обмен на стартовые номера участники забега вносили полезные слоты — корма и товары для животных. В итоге было собрано около 200 кг зоотоваров, которые волонтеры передали в центр помощи бездомным животным. Легкоатлеты выбирали дистанции в зависимости от возраста и уровня подготовки: юные участники бежали 500 м, для взрослых спортсменов были подготовлены маршруты на 1 км и 5 км. Самых быстрых бегунов наградили дипломами и памятными призами, каждый участник получил медаль за заботу о животных. Для всех гостей организаторы приготовили ароматный чай и традиционные национальные блюда, пушистых спортсменов поощрили заслуженными лакомствами.

В преддверии Дня России для легкоатлетов организовали тематическую викторину «Энциклопедия родного края» с призами от «Оренбургнефти». Ярким завершением праздничной программы стало развёртывание 70-метрового триколора — символа свободы и единства народов нашей страны.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Поддержка массового, профессионального и юношеского спорта и здорового образа жизни — значимые направления социальной работы «Роснефти» и ее дочерних обществ. Компания развивает спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни», а также корпоративную волонтерскую программу «Платформа добрых дел».

Справка. В рамках программы «Платформа добрых дел» «Оренбургнефть» поддерживает различные волонтерские проекты в регионе и реализует комплексную работу по социально-гуманитарному, экологическому и патриотическому направлениям. В числе проведенных мероприятий — акции «Круг добра», «Соберем ребенка в школу», «Чужих детей не бывает», «Капля жизни», «Читаем детям», «Экотерритория», «Чистые берега», «Экошкола», «Память поколений» и другие.