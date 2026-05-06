Москва, 6 мая, 2026, 16:07 — ИА Регнум. «Роснефть» открыла регистрацию на Академический турнир — первое соревнование Технологического марафона 2026 года.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

К участию приглашаются команды научных сотрудников, аспиранты физико-математических и технических специальностей, а также кандидаты и доктора наук. Призовой фонд Академического турнира составляет 2,5 млн рублей (до вычета налогов).

Участникам предлагается разработать эффективный численный алгоритм для восстановления истории изменения температуры в осадочных горных породах по современным значениям в нефтяных скважинах. Лучшие решения будут использованы в наукоемком программном обеспечении «Роснефти».

Технологический марафон «Роснефти» — преемник «ИТ-Марафона» компании, который объединял серию соревнований с акцентом на информационные технологии. В этом году программа мероприятий расширяется: традиционные соревнования, такие как Академический турнир, хакатоны и Лига геонавигации, дополняются новыми профильными состязаниями — Геологическим турниром и ТИМ-соревнованиями.

Геологический турнир будет проводиться для специалистов предприятий «Роснефти» и предполагает выполнение комплексного задания по построению геологической модели месторождения.

Соревнования по технологиям информационного моделирования (ТИМ-соревнования) в 2026 году, помимо состязаний для специалистов «Роснефти», будут проводиться для студентов профильных специальностей. В борьбе за звание лучших примут участие мультидисциплинарные команды вузов из четырех городов: Томска, Самары, Уфы и Тюмени. Командам предстоит сформировать информационную модель объекта капитального строительства.

Призеры и победители всех соревнований марафона встретятся в декабре на торжественном финале в Москве.

Проведение специализированных конкурсов позволяет «Роснефти» решать реальные производственные задачи, привлекая к сотрудничеству высококвалифицированных специалистов и талантливую молодежь. Для участников это возможность проявить себя на всероссийском уровне и создать оригинальные решения, которые найдут применение в современных технологиях нефтегазовой отрасли.

Организатором Технологического марафона выступают центр разработки и внедрения наукоемких технологий «РН-Технологии» и уфимский проектный институт.