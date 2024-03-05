Материалы с тегом «Ученые»
СМИ: солнечные вспышки в этом году грозят отправить мир в Средневековье
Журналист испанского издания El Pais Даниэль Медиавилла рассказал, как мощная вспышка на Солнце может повлиять на Землю. Он заявил, что одна из главных угроз — разрушение всей электросети на планете, что фактически вернёт её в Средневековье. Подобное происходило в 1859 году, когда из строя вышла...
5 марта 2024
Умер почётный президент Союза архитекторов России Юрий Гнедовский
Умер почётный президент Союза архитекторов России и первый президент Международной ассоциации союзов архитекторов стран СНГ Юрий Гнедовский, сообщил источник ИА Регнум. «Гнедовский Юрий Петрович скончался в своей квартире 4 марта», — рассказал собеседник. Приехавшие в квартиру полицейские следов...
5 марта 2024
Немецкие учёные развеяли популярный миф об алкоголе
Немецкие учёные опровергли популярную теорию о том, что не следует употреблять слабоалкогольные напитки после крепких, сообщила газета New York Post со ссылкой на специалистов Университета Виттен-Хердеке. «Учёные развенчали популярную гипотезу студентов колледжа, доказав, что головная боль поражает...
25 февраля 2024
Учёные зафиксировали две новые мощные вспышки на Солнце
Учёные из Гелиогеофизическая службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») 23 февраля зафиксировали две новые мощные вспышки на Солнце, одна из которых относится к самому высокому классу, сообщил ТАСС. «В 16:28 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 42...
23 февраля 2024
Учёные пытаются разгадать «секрет молодости» китайской мумии Синь Чжуй
Учёные пытаются разгадать секрет хорошо сохранившейся двухтысячелетней китайской мумии Синь Чжуй, супруги высокопоставленного сановника Дай Ли Кана. Почему её тело так сохранилось и связано ли это с волшебным эликсиром, написало агентство «РИА Новости». Усыпальницу китайской аристократки Синь Чжуй...
23 февраля 2024
Учёные сообщили о мировой угрозе из-за участившихся нашествий саранчи
Глобальное потепление климата, которое всё чаще вызывает нашествия саранчи, может привести к дестабилизации продовольственной безопасности. Об этом пишет научный журнал Science Advances. Как отмечают учёные журнала, пустынная саранча Schistocerca gregaria, рой которой может составлять квадратный...
18 февраля 2024
Учёные объяснили крупнейшее вымирание видов истощением озонового слоя
Массовое вымирание живых организмов в конце пермского периода палеозойской эры могло произойти из-за истощения озонового слоя, вызванного вулканической активностью. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Chemical Geology. Исследователи полагают, что при пермском вымирании исчез 81%...
14 февраля 2024
Вспышка самого высокого класса произошла на Солнце 9 февраля
На Солнце 9 февраля произошла вспышка самого высокого класса. Об этом сообщили в Гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики (ИПГ). «9 февраля в 16:14 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3576 (S14E10) зарегистрирована вспышка Х3.3», ― говорится в сообщении. В службе добавили...
9 февраля 2024
Учёные рассказали о невидимых астероидах, способных вызвать землетрясение
Учёные из Института ядерных исследований РАН рассказали о невидимых астероидах, способных вызвать землетрясение. Подробности недавнего исследования «Газете.Ru» представил старший научный сотрудник и один из авторов исследования Дмитрий Левков. Так, частицы лёгкой тёмной материи, невидимой для любых...
9 февраля 2024
Путин: неизвестно, как сложилась бы судьба России без достижений ученых
Неизвестно, какой была бы судьба России, если бы у неё не было достижений учёных в разные времена, заявил 8 февраля президент России Владимир Путин на торжественной церемонии по случаю 300-летия РАН. Он подчеркнул, что это касается и допетровской эпохи, и новейшей истории, и наших дней. «Неизвестно...
8 февраля 2024
Путин предложил удвоить размер выплат академикам РАН до ₽200 тысяч
Расходы на финансирование Российской академии наук (РАН) в 2024 году выросли почти на треть в сравнении с прошлым годом, до ₽6 млрд, а выплаты академикам и членам-корреспондентам — в полтора раза, но этого недостаточно, выплаты нужно удвоить, заявил 8 февраля президент России Владимир Путин на...
8 февраля 2024
Путин призвал учёных работать на опережение, а не догонять других
Российским учёным нужно проводить исследования не для того, чтобы догонять или копировать других, а работать на опережение, заявил 8 февраля президент Владимир Путин на вручении наград учёным по случаю 300-летия Российской академии наук. «Мы обязаны действовать на опережение, быть в числе лидеров...
8 февраля 2024
Путин оценил вклад советских учёных в победу над нацизмом
Научная дерзость советских учёных внесла огромный вклад в победу над нацизмом, заявил 8 февраля президент России Владимир Путин. «Разработки, открытия, научная дерзость учёных внесли огромный вклад в победу над нацизмом», — заявил российский лидер на торжественном вечере по случаю 300-летия...
8 февраля 2024
Путин заявил об открытости России к научным контактам
Президент России Владимир Путин заявил 8 февраля, что ограничения в мировой науке вводят люди «неакадемического ума», потому что запретить общение учёных невозможно. При этом российский лидер подчеркнул, что страна всегда открыта к научным контактам. «Несмотря на все ограничения и барьеры, которые...
8 февраля 2024
Собянин рассказал о поддержке грантами 142 исследований столичных медиков
Москва выделила гранты на 142 прорывных исследования за последние два года. Более 20 представленных проектов уже прошли пилотный этап и показали эффективность на практике. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Телеграм-канале. В спинальном центре городской клинической больницы № 67 имени Л. А...
8 февраля 2024
Молодым исследователям и разработчикам вручили премии правительства Москвы
Ко Дню российской науки молодым учёным были вручены премии правительства Москвы. Специалисты и научные коллективы получили 50 премий по два миллиона рублей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Лауреатами премии за выдающиеся результаты в...
8 февраля 2024
Учёный рассказал, как могут спастись попавшие в ловушку у Хоккайдо косатки
Косатки, попавшие в ледовую ловушку на севере Японии, способны долго продержаться, они могут носом разбивать полыньи. Об этом сообщил руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Сергей Масленников. «Вопрос...
7 февраля 2024
Умер один из главных фармакологов России Владимир Кукес
В Москве в возрасте 89 лет умер академик РАН, один из главных фармакологов России Владимир Кукес, сообщил 6 февраля источник ИА Регнум. Тело обнаружили в его квартире в Таганском районе рано утром 5 февраля без признаков насильственной смерти. «Следов насильственной смерти нет, видимых телесных...
6 февраля 2024
Иран предложил России запустить безвизовый режим для учёных двух стран
Иран предложил российской стороне отменить визы для поездок учёных двух стран, заявил 1 февраля советник иранского посольства в РФ Хади Гударзи, уточнив, чтопредложение уже направлено коллегам в России. По его словам, которые приводит ТАСС, сначала можно запустить безвиз для учёных, профессоров...
1 февраля 2024
Путин назвал умными и независимыми зарубежных учёных, работающих с Россией
Зарубежные учёные, поддерживающие контакты с Россией, это умные и независимые люди. Об этом президент Владимир Путин заявил 30 января на встрече с главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым. Красников сообщил президенту, что в РАН работают 439 иностранных членов из 55 стран...
30 января 2024