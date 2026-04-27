Москва, 27 апреля, 2026, 15:45 — ИА Регнум. Корпоративная команда «Роснефти» показала высокие результаты во втором турнире Чемпионата Корпоративной лиги по шахматному блицу. По итогам упорной борьбы сборная «Роснефти» заняла второе место в командном зачете среди сильнейших команд страны, а сотрудник Гафият Фатхутдинов занял третье место в личном зачете.

В текущем сезоне Корпоративной лиги по быстрым шахматам и блицу принимают участие 39 шахматистов из ведущих компаний страны. Команда «Роснефти» уже успешно выступила на первом турнире, продемонстрировав высокий класс игры.

Шахматисты компании регулярно показывают высокие результаты в соревнованиях и являются одной из сильнейших в России команд. Так, в прошлом году, спортсмены выиграли серебряные медали финала кубка лиги, опередив многие корпоративные сборные. В личном первенстве представители «Роснефти» также вошли в число лидеров турнирной таблицы, продемонстрировав серьезную подготовку к главным играм сезона.

В мае 2025 года компания провела командный корпоративный онлайн-турнир по быстрым шахматам, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие около 100 команд из 54 дочерних обществ «Роснефти».

Поддержка массового и профессионального спорта, а также здорового образа жизни — одно из ключевых направлений социальной работы «Роснефти». В регионах присутствия компания строит многофункциональные спортивные комплексы и площадки, ледовые арены, проводит массовые спортивные мероприятия по разным дисциплинам для детей и взрослых.

В «Роснефти» действует корпоративное спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни», в рамках которого сотрудники занимаются спортом и состязаются в различных спортивных дисциплинах. В 2025 году почти 134 тыс. работников компании регулярно занимались спортом. При этом свыше 96 тыс. сотрудников приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта.