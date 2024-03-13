Материалы с тегом «Шахматы»
Перешедшая из сборной Белоруссии шахматистка Баделько получила паспорт РФ
Перешедшая из сборной Белоруссии шахматистка Ольга Баделько получила российский паспорт. Об этом сообщил старший тренер женской сборной России Сергей Рублевский. «Ольга Баделько является сильной, перспективной шахматисткой. Она осенью 2021 года перешла к нам из Белоруссии. Совсем недавно она...
13 марта 2024
Песков поприветствовал участников шахматного турнира «Аэрофлот опен»
Международный шахматный турнир «Аэрофлот опен», который проходит в Москве, даст его участникам возможность сразиться со звёздами шахмат и заявить о себе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России и по совместительству председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий...
2 марта 2024
Магнус Карлсен отказался от участия в турнире претендентов
Норвежский шахматист, бывший чемпион мира Магнус Карлсен отказался от участия в турнире претендентов. Об этом 7 января он заявил порталу Chess.com (заблокирован в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры). «Основная причина в том, что мне это не нравится. Всё просто. Я не буду...
7 января 2024
Чемпионка мира по рапиду Боднарук рассказала об отношении к украинкам
Российские шахматистки не общаются с украинскими соперницами на турнирах, заявила чемпионка мира по рапиду Анастасия Боднарук в опубликованном 5 января интервью «РИА Новости». На чемпионате мира по быстрым шахматам, который прошёл в конце декабря в узбекском Самарканде, Боднарук заняла первое место...
5 января 2024
Польский политик осудил шахматиста, отказавшегося пожать руку россиянину
Бывший депутат сейма Польши Яцек Вилк на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) осудил действия шахматиста Яна-Кшиштофа Дуды, который отказался пожимать руку российскому гроссмейстеру Денису Хисматуллину. «Спорт должен быть альтернативой политике, поэтому смешивать политику со спортом не только...
4 января 2024
Chess.com запретил Хисматуллину участвовать в призовых турнирах
Ведущая онлайн-платформа Chess.com (заблокирована в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры) запретила российскому шахматисту Денису Хисматуллину участвовать в призовых турнирах после конфликта с поляком Яном-Кшиштофом Дудой на чемпионате мира в Самарканде. Об этом говорится в...
4 января 2024
Шахматист Хисматуллин прокомментировал отказ Дуды от рукопожатия на ЧМ
Российский шахматист Денис Хисматуллин не расстроился из-за того, что поляк Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожимать ему руку на чемпионате мира по быстрым шахматам. Об этом говорится в заявлении Хисматуллина, опубликованном 4 января в Telegram-канале гроссмейстера Сергея Карякина. По словам спортсмена...
4 января 2024
Карякин прокомментировал отказ польского шахматиста пожать руку его тренеру
Международная федерация шахмат (FIDE) должна наказать польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуду за отказ пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам, заявил 3 января «Матч ТВ» российский гроссмейстер Сергей Карякин. «Я считаю, что FIDE должна реагировать на...
новость часа
3 января 2024
Гашек поддержал польского шахматиста Дуду за отказ пожать руку россиянину
Чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек поддержал польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуду, который отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам в Узбекистане. «Правильный жест. Но, скажем прямо, это не выход», — написал Гашек на своей странице в...
3 января 2024
Польский шахматист Дуда отказался пожать руку россиянину Хисматуллину
Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку российскому гроссмейстеру Денису Хисматуллину на чемпионате мира по игре в быстрые шахматы в Узбекистане. Видео с двумя шахматистами опубликовал журналист чешского телеканала CT24 Андреас Пападопулос в соцсети X (бывшая Twitter)...
3 января 2024
Шахматист Карякин заявил, что в зоне спецоперации попал в серьёзное ДТП
Шахматист Сергей Карякин заявил, что во время недавней гуманитарной поездки в зону спецоперации попал в очень сильное ДТП в Херсонской области. Об этом сообщает «РИА Новости». Он отметил, что бывает в зоне спецоперации приблизительно один раз в месяц, а одна поездка недавно сложилась у него очень...
новость часа
2 января 2024
Шахматистка Гунина заявила, что во время игры не думает о болезни
Российская шахматистка Валентина Гунина заявила, что игра в шахматы позволяет ей забыть про болезнь. Об этом спортсменка рассказала 30 декабря на пресс-конференции после победы на чемпионате мира по блицу в Самарканде. Трансляцию вела пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE). «Когда...
31 декабря 2023
Украинка Музычук не пожала руку россиянке Гуниной, проиграв ЧМ по блицу
Шахматистка с Украины Анна Музычук отказалась от рукопожатия с россиянкой Валентиной Гуниной, проиграв ей партию 17-го тура чемпионата мира по блицу. Об этом сообщил журналист ТАСС. Россиянка играла белыми фигурами и выиграла, оставив украинку позади. ИА Регнум сообщало, что второй на женском...
30 декабря 2023
Магнус Карлсен в седьмой раз выиграл чемпионат мира по блицу
Норвежец Магнус Карлсен седьмой раз стал чемпионом мира по блицу. По результатам 21 турнира он набрал 16 очков. Второе и третье места заняли российские гроссмейстеры Даниил Дубов (15,5 очка) и Владислав Артемьев (15 очков). Карлсен второй год подряд становится чемпионом мира по быстрым шахматам...
30 декабря 2023
Россиянка Гунина выиграла чемпионат мира по блицу
Российская шахматистка Валентина Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу. По окончании 17 туров она набрала 14 очков, гарантировав себе первенство. Второй стала представительница Швейцарии Александра Костенюк. Тройку победителей замкнула украинка Анна Музычук, проигравшая россиянке...
30 декабря 2023
Путин поздравил шахматистку Боднарук с победой на чемпионате мира по рапиду
Президент России Владимир Путин поздравил Анастасию Боднарук с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде. «Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы женских шахмат», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства. Путин также добавил, что...
29 декабря 2023
Шахматист Магнус Карлсен в пятый раз стал чемпионом мира по рапиду
Норвежский шахматист Магнус Карлсен победил в чемпионате мира по рапиду (быстрые, активные шахматы). Турнир прошел в узбекском городе Самарканде. Второе место занял игрок из Словении Владимир Федосеев, третье — китаец Юй Янъи. Лучшим среди россиян стал Володар Мурзин, занявший 5-е место. Кроме того...
28 декабря 2023
Российская шахматистка Боднарук выиграла чемпионат мира по рапиду
Российская шахматистка Анастасия Боднарук стала победительницей чемпионата мира по рапиду, который прошёл в Узбекистане. Боднарук на тай-брейке одержала победу над представительницей Индии Хампи Конеру. Третье место заняла шахматистка из Китая Лэй Тинцзе. По итогам 11 туров все три шахматистки...
новость часа
28 декабря 2023
Восьмилетний россиянин одержал вторую победу на ЧМ по рапиду в Самарканде
Восьмилетний россиянин Роман Шогджиев одержал вторую победу на чемпионате мира по рапиду, обыграв норвежского гроссмейстера Юхана-Себастьяна Кристиансена. Шогджиев играл белыми фигурами. Партия окончилась на 71-м ходу. На чемпионате по прошествии семи партий россиянин заработал три очка: две победы...
27 декабря 2023
Восьмилетний россиянин обыграл узбекского гроссмейстера на ЧМ по рапиду
На чемпионате мира по рапиду и блицу восьмилетний россиянин Роман Шогджиев обыграл 28-летнего гроссмейстера из Узбекистана Жахонгира Вахидова, победившего на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде. Чемпионат мира проходит в Узбекистане с 26 по 30 декабря. Шогджиев играл чёрными фигурами. На 34-м ходу...
26 декабря 2023