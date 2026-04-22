Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 22 апреля, 2026, 12:45 — ИА Регнум. «РН-Ванкор» (входит в «Роснефть») подвел итоги конкурса проектов, имеющих прикладное значение для Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Гранты получили инициативы, направленные на сохранение и развитие культурного наследия коренных народов.

Поддержку получил проект «Традиции в узоре» по созданию студии косторезного искусства, существующего на Таймыре много веков. Долганы, ненцы, эвенки, нганасаны и энцы изготавливали предметы быта, нанося на них символы и орнаменты. Художественные работы таймырских мастеров-косторезов известны далеко за пределами Сибири. Сегодня этот древний вид искусства требует особого внимания и поддержки. Проект направлен на передачу навыков резьбы по кости подрастающему поколению на Таймыре, в том числе коренным малочисленным народам. Опытные мастера проведут мастер-классы по резьбе по кости, а также интерактивные лекции о символике северного орнамента.

Вторая инициатива, которую поддержали нефтяники — создание иллюстрированной книги-альбома «Мастера Таймыра», посвященной традиционному искусству коренных малочисленных народов Севера. Основой для издания послужат собранные и оцифрованные специалистами Таймырского дома народного творчества материалы в рамках уже реализованного при поддержке предприятия проекта «Живое слово Таймыра: цифровой архив культурного наследия КМНС». В красочном издании будут показаны предметы из фондов Таймырского краеведческого музея, Таймырского дома народного творчества и личных коллекций мастеров декоративно-прикладного творчества — живопись, изделия из кожи и меха, вышивка бисером, резьба по кости и дереву и др. Впервые искусство таймырских мастеров будет представлено не в отдельных буклетах и каталогах выставок, а в едином научном издании.

Поддержка проектов сохранения национальной культуры в регионах России — одно из значимых направлений социальной политики «Роснефти». Предприятия компании в регионах своей деятельности поддерживают множество инициатив, нацеленных на сохранение традиционного уклада жизни коренных народов, развитие научных знаний о территориях их исконного проживания и воспитание молодого поколения.