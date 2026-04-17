Москва, 17 апреля, 2026, 17:19 — ИА Регнум. При поддержке «Роснефти» за последние девять лет в РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина было реализовано свыше 560 программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Обучение по ним прошли свыше 32 тыс. сотрудников компании.

«Роснефть» сотрудничает с 203 образовательными организациями в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа — колледж / вуз — предприятие». Среди партнеров — 82 российских и зарубежных вуза, 65 колледжей и 56 школ. Программа действует с 2005 года и направлена на формирование внешнего кадрового резерва из числа школьников и студентов в регионах производственной деятельности компании.

РГУ им. Губкина является стратегическим вузом — партнером «Роснефти». Сотрудничество компании и университета в области образования продолжается уже свыше 20 лет и носит комплексный характер, охватывая образовательную, научно-исследовательскую и инновационную деятельность.

17 апреля студенты и преподаватели вуза отмечают День губкинца. В честь этого дня в университете традиционно проводятся торжественные мероприятия, научные конференции, а также спортивные активности.

За годы партнерства при участии «Роснефти» в университете были созданы и успешно работают две базовые кафедры «Роснефти» — «Управление системой снабжения нефтегазовой компании» и «Проектирование нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий»; две специализированные магистерские программы — «Внутренний аудит и контроль» и «Управление системой снабжений на предприятиях нефтегазовых компаний»; программа «Мастер делового администрирования» (MBA) «Основы международного нефтегазового бизнеса», в том числе с привлечением зарубежных образовательных организаций; Центр морского бурения, в котором готовят специалистов по бурению морских нефтяных и газовых скважин; Центр технических квалификаций компании.

Ежегодно студенты РГУ им. Губкина проходят в «Роснефти» производственную и преддипломную практику. В 2025 году практику в компании прошли 239 студентов. Лучшие студенты и перспективные преподаватели поощряются корпоративными грантами и стипендиями. Компания также выделяет гранты научно-педагогическим работникам университета для проведения исследований.

Кроме того, лучшие ученики «Роснефть-классов» из регионов деятельности компании поступают в РГУ им. Губкина после окончания школы. В настоящее время в университете обучается более 130 выпускников «Роснефть-классов». Вуз также много лет является площадкой для проведения межрегиональной научно-технической конференции молодых специалистов «Роснефти». При поддержке «Роснефти» в университете на регулярной основе проводится обучение иностранных граждан и студентов.