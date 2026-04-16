Уватский район, Тюменская область, 16 апреля, 2026, 14:30 — ИА Регнум. «РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») по итогам зимней кампании осуществил доставку по сезонным автодорогам более 160 тыс. тонн материально-технических ресурсов на месторождения Уватского проекта. Это рекордный показатель предприятия за десять лет осуществления зимнего завоза.

Для обеспечения надежного транспортного сообщения с удаленными промыслами «РН-Уватнефтегаз» построил шесть основных направлений «зимников» общей протяженностью более 380 километров. По ним было выполнено 7,8 тысячи рейсов — в среднем около 120 рейсов в день. Ежесуточно на промыслы доставлялось порядка 3,5 тысячи тонн грузов. В их составе — кабельная и трубная продукция, цемент, горюче-смазочные материалы, материалы для объектов капитального строительства и бурения, а также блочно-модульные и металлоконструкции для возведения инфраструктурных объектов, предназначенных для создания комфортных условий труда для персонала и сотрудников подрядных организаций. Безопасность движения на трассах обеспечивалась контролем за соблюдением скоростного режима, установкой дорожных знаков, а также обязательным использованием видеорегистраторов в кабинах автомобилей и спецтехники.

Благодаря работе «зимников» в период с декабря по март из режима автономии были выведены пять месторождений Уватского проекта — Немчиновское, Радонежское, Южно-Петьегское, Косухинское и Протозановское. Завоз по «зимникам» является наиболее экономически эффективным способом доставки ресурсов на промыслы, отдаленные от круглогодичной транспортной инфраструктуры. Сезонные дороги позволяют доставлять тяжеловесные и негабаритные грузы, перевозка которых другими видами транспорта технически ограничена или экономически нецелесообразна.

Помимо производственных задач, зимние дороги играют важную социальную роль для коренных жителей Уватского района. Транспортные артерии связывают стойбища демьянских хантов с круглогодичными дорогами общего пользования, обеспечивая возможность проезда на Большую землю. Автомобильное сообщение позволяет коренным народам Севера осуществлять завоз продуктов питания, товаров первой необходимости и поддерживать традиционный уклад жизни.

Справка. «РН-Уватнефтегаз», дочернее предприятие НК «Роснефть», ведет разведку и разработку месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Накопленная добыча нефти предприятия с начала эксплуатации месторождений Уватского проекта в 2007 году превышает 150 млн тонн.