Оренбург, 9 декабря, 2025, 10:56 — ИА Регнум. «Оренбургнефть», ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжье, помогла оборудовать новый спортивный зал для занятий самбо в общеобразовательной школе города Бузулук.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Борцовский ковер площадью 156 квадратных метров, переданный нефтяниками школе, изготовлен в соответствии с требованиями регламента Всероссийской федерации самбо специально для тренировок и соревнований.

В спортзале также установлена мягкая защита колонн высотой два метра, что позволит сделать тренировки максимально безопасными. Оснащение нового спортивного зала стало частью масштабной работы «Оренбургнефти» по поддержке юношеского спорта и воспитанию активного поколения.

На торжественном открытии зала состоялись показательные выступления юных самбистов — воспитанников городских спортивных школ, которым представители «Роснефти» вручили в подарок постер с автографом Фёдора Емельяненко, легенды смешанных боевых искусств, четырехкратного чемпиона мира и девятикратного чемпиона России по боевому самбо.

«Роснефть» уделяет большое внимание поддержке профессионального и любительского спорта, развивает детский и массовый спорт в регионах своего присутствия. Компания является генеральным спонсором Международной федерации самбо и вносит значительный вклад в популяризацию этого вида спорта на международной арене. За время сотрудничества при поддержке «Роснефти» проведены десятки крупных успешных международных турниров.

«Оренбургнефть» принимает активное участие в развитии спортивной инфраструктуры и поддержке талантливой молодежи в Оренбургской области. Предприятие организует массовые спортивные акции и соревнования Всероссийский легкоатлетический забег «Бузулукский полумарафон», забеги «Энергия бора» в Национальном парке «Бузулукский бор», соревнования по различным видам спорта, физкультурно-оздоровительные праздники для сотрудников и жителей региона.

Справка. АО «Оренбургнефть» ведет производственную деятельность на территории Оренбургской, Самарской и Саратовской областей. Накопленная добыча нефти превышает 470 млн тонн.

В Оренбуржье самбо занимаются более восьми тысяч человек. В системе спортивных школ, училища олимпийского резерва и Центра спортивной подготовки открыто 18 отделений, где занимаются более двух тысяч спортсменов, работают 45 тренеров. Свое развитие самбо получило в 19 муниципальных образованиях региона.