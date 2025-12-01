Ханты-Мансийск, 1 декабря, 2025, 16:30 — ИА Регнум. Благодаря поддержке «Самотлорнефтегаза» (один из ключевых добывающих активов «Роснефти») воспитанники центров спортивной подготовки и школ олимпийского резерва в Югре получили новые комплекты хоккейной экипировки и инвентаря. Социальный проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и правительством ХМАО-Югры.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Хоккеем — любимым зимним видом спорта в Югре — занимаются почти 12,5 тысячи человек. Спортивные школы более десяти районов и городов Югры при поддержке нефтяников обновили материально-техническую базу, а их воспитанники получили новые клюшки, шлемы, коньки, перчатки, куртки, спортивные баулы и другое необходимое снаряжение. Юные спортсмены получили возможность принимать участие во всероссийских соревнованиях. Проект нацелен на развитие и популяризацию хоккея среди детей и молодежи Югры.

В канун Дня российского хоккея в школе олимпийского резерва города Нижневартовска состоялся товарищеский матч между хоккеистами сборной предприятий «Роснефти» и городской командой юниоров. Счет матча отображался на профессиональных электронных табло, установленных в крытом корте при поддержке нефтяников. За хоккеистов болели школьники из всероссийского «Движения первых».

В честь праздника в Нижневартовске также состоялся «Кубок «Роснефти». На лед вышли сильнейшие команды предприятий компании, работающих в Югре и на Ямале, — «Самотлорнефтегаза», «РН-Юганскнефтегаза» и «РН-Пурнефтегаза». Соревнования стали праздником спорта для нижневартовцев. Мастер-класс для юниоров провели олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина, заслуженный мастер спорта России Иван Телегин и лучшие хоккеисты команды «Самотлорнефтегаза». Детей научили элементам катания на коньках, приемам владения клюшкой и броскам шайбы.

«Роснефть» вносит значительный вклад в популяризацию хоккея среди детей и молодежи и развитию этого вида спорта в стране. При поддержке дочерних предприятий компании строятся современные спортивные объекты, организуются масштабные мероприятия, развивается корпоративная спортивная культура.

С 2011 года компания является владельцем хоккейного клуба ЦСКА. За это время команда вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате, трижды выиграв Кубок Гагарина, и продолжила славные армейские традиции.

Справка. АО «Самотлорнефтегаз» — одно из ключевых добывающих предприятий НК «Роснефть», в рамках соглашения о сотрудничестве между компанией и правительством ХМАО-Югры вносит значительный вклад в социальное развитие региона, в том числе поддержку массового спорта. За последнее время при участии предприятия в Нижневартовске построен Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем, открыт современный веревочный парк и роллердром, а в Ханты-Мансийске — универсальный спортивный комплекс.

При поддержке «РН-Юганскнефтегаза», крупнейшего актива «Роснефти», в октябре этого года воспитанники секции инклюзивного хоккея при Федерации хоккея ХМАО-Югры получили новую спортивную экипировку. В 2024 году в рамках сотрудничества «РН-Юганскнефтегаза» с Федерацией хоккея ХМАО-Югры было передано 855 единиц новой хоккейной экипировки в 10 спортивных школ округа.