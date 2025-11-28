Петрозаводск, 28 ноября, 2025, 12:45 — ИА Регнум. При поддержке «Роснефти» в Карельском кадетском корпусе им. Александра Невского в Петрозаводске открылся современный образовательный комплекс.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» открыла инженерный комплекс в Карельском кадетском корпусе

В ходе проекта отремонтированы и оснащены современным оборудованием, мебелью, интерактивными досками учебные кабинеты и профильные лаборатории по физике, технологии, информатике и биологии. Более 200 учеников 5-11 классов получили возможность применять теоретические знания на практике, работая с цифровыми микроскопами, 3D-принтерами и 3D-сканерами, мощными компьютерами.

Полностью модернизирован этаж кадетского корпуса, заменены инженерные коммуникации, обновлены конструктивные элементы и внутренняя отделка помещений.

В новом комплексе созданы все условия для организации образовательного процесса как познавательного исследования, формирования у воспитанников интереса к инженерно-техническим профессиям, развития навыков проектной работы и креативного мышления.