Ессентуки, Ставропольский край, 2 сентября, 2025, 13:49 — ИА Регнум. «Роснефть» выступила партнёром одного из крупнейших на юге России фестивалей воздухоплавания «Курортное небо», который был приурочен к празднованию 200-летия города Ессентуки.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» приняла участие в фестивале воздушных шаров на Ставрополье

В течение трёх дней гости наблюдали за красочными полётами свыше 20 воздушных шаров, а вечером — за свечением аэростатов над озером под музыкальное сопровождение оркестра. Фестиваль посетили свыше 10 тысяч зрителей из Ставропольского края, а также туристов из других регионов страны.

На берегу озера «Роснефть» организовала фирменную зону питания с фудтраком «Зерно». Посетители могли попробовать продукцию собственных торговых марок компании: хот-доги, сэндвичи, ароматный кофе, морсы, лимонады и многое другое. Кафе на колёсах пользовалось высоким спросом среди гостей праздника.

«Роснефть» совместно с правительством Ставропольского края ранее представила автомаршрут по региону, который интегрирован в специальную информационно-сервисную платформу «Роснефти» — «Горизонты России». Этот сервис позволяет автотуристам планировать путешествие по ключевым достопримечательностям края через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефти». Маршрут включает более 30 объектов, среди которых гора Кольцо, Нарзанная галерея, храмовый комплекс Петра и Павла в Ессентуках, Пятигорский ипподром, государственный музей-заповедник «Домик М. Ю. Лермонтова» и многое другое.

«Роснефть» продолжает активно поддерживать инициативы по развитию внутреннего туризма и нацелена на создание комфортных условий для автопутешественников. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на АЗС «Роснефть», является одним из приоритетных направлений деятельности компании.

Справка. Розничная сеть «Роснефть» является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию. Бренд АЗС «Роснефть» — один из лидеров в России по узнаваемости и качеству топлива. В общей сложности компания управляет 3000 автозаправочных станций в 62 регионах страны.