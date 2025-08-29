Самара, 29 августа, 2025, 14:16 — ИА Регнум. При поддержке Сызранского НПЗ (входит в «Роснефть») юные натуралисты эколого-биологического отдела городского Дворца творчества детей и молодежи совершили исследовательскую экспедицию в уникальный лес — Малоусинские нагорные сосняки и дубравы — памятник природы Самарской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» организовала краеведческую экспедицию для юных экологов Сызрани

Природный комплекс расположен в живописной долине правого берега реки Усы в Сызранском районе Самарской области. Это единственный таежный лес в европейской части России, он известен ещё как Рачейские Альпы. В реликтовом лесу сохранились растения доледникового периода.

Экспедиция началась на заповедной экотропе, которая пролегает через каменный лабиринт в Рачейских скалах. Здесь юные натуралисты смогли почувствовать себя спелеологами — исследовали неглубокие пещеры в отвесных скалах.

Следующей точкой маршрута стал «Каменный лес» — склон горы, усеянный массивными округлыми валунами. Некоторые из них достигают десяти метров в диаметре и имеют внешнее сходство с животными или предметами. Возраст этих образований из песчаника достигает 60 млн лет.

Завершилась экспедиция на Гремячинских высотах, откуда открывается живописная панорама. Юные исследователи узнали, что гигантский ледник принес в волжские степи этот островок таежного леса. С тех пор здесь произрастает реликтовый сосновый бор с огромными папоротниками, мхами и лишайниками. Юннаты также ознакомились с местной флорой, увидели окаменелые деревья, росшие здесь миллионы лет назад. Для закрепления полученных знаний организаторы провели для детей викторину на природоохранную тему.

Это уже вторая поездка, организованная предприятием для школьников г. Сызрани. В прошлом году дети побывали в национальном парке «Самарская Лука», где наблюдали самого крупного хищника региона — орлана-белохвоста. Самарская группа дочерних предприятии «Роснефти» реализует с заповедником совместный проект по сохранению краснокнижного орлана-белохвоста на территории парка.

Сызранский НПЗ реализует различные инициативы, направленные на развитие экологической культуры и ответственного отношения к природе у подрастающего поколения, более десяти лет. За это время проведено свыше 50 мероприятий, в ходе которых дети изучали окружающий мир, готовили собственные проекты по охране природы родного края, высаживали зеленые насаждения.

Справка. Сызранский НПЗ (входит в самарскую группу заводов «Роснефти») выпускает более 20 наименований нефтепродуктов, в том числе — автомобильные бензины и дизельное топливо высшего экологического класса, низкосернистое судовое топливо RMLS 40, сжиженные газы, битумы и др.