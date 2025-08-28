Самара, 28 августа, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Компания «Самаранефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») в рамках программы энергосбережения в первом полугодии 2025 года снизила энергопотребление более чем на 23 млн кВт*ч. В денежном выражении эффект составил 119 млн рублей.

С начала года на предприятии провели около тысячи мероприятий по внедрению энергоэффективного оборудования и технологий на скважинах механизированной добычи и объектах наземной инфраструктуры.

Для достижения высоких показателей энергоэффективности на механизированном фонде нефтедобывающих скважин «Самаранефтегаз» внедряет погружные электроцентробежные насосы с повышенным КПД, высоковольтные электродвигатели и энергоэффективные трансформаторы. Эффект от реализации данных мероприятий в первом полугодии превысил 16 млн кВт*ч, или 81 млн руб.

На объектах наземной инфраструктуры предприятие устанавливает частотно-регулируемые приводы насосов, а также проводит модернизацию насосных агрегатов, за счет чего сокращение энергозатрат составило более 2 млн кВт*ч.

Предприятие сертифицировано по стандарту Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 50 001 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению». Сертификация подтверждает прозрачность в оценке энергоэффективности и стремление к снижению воздействия на окружающую среду.

Повышение эффективности работы производственных активов — один из ключевых приоритетов стратегии «Роснефти». Предприятия компании на системной основе реализуют мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности, сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов.

Справка. «Самаранефтегаз» ведет производственную деятельность на территории Самарской и Оренбургской областей. Накопленная добыча с начала разработки в 1936 году превышает 1,3 млрд тонн нефти.