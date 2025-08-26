Красноярск, 26 августа, 2025, 14:26 — ИА Регнум. В Красноярске состоялся легкоатлетический забег в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Соревнование собрало более 200 сотрудников из дочерних предприятий «Роснефти» в Красноярском крае — «РН-Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», «РН-КрасноярскНИПИнефть», «ТаймырБурСервис», «ТБС-Логистика», «РН-Учет» и «РН-Сервис».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Красноярские нефтяники провели забег в честь профессионального праздника

Участники соревновались на трех дистанциях — 1, 5 и 10 км и в двух возрастных категориях — до 35 лет и старше, что позволило принять участие в состязаниях как опытным бегунам, так и новичкам. Перед стартом легкоатлеты провели разминку и получили хронотрекеры для точной фиксации результатов. По итогам забега определены победители в 12 номинациях. Для болельщиков была организована развлекательная интерактивная программа.

В этом году впервые состоялся массовый легкоатлетический забег детей нефтяников. Более 150 юных атлетов в возрасте от 2 до 14 лет соревновались в беге на дистанциях 200 м, 500 м и 1 км.

«Роснефть» уделяет большое внимание поддержке спорта и здорового образа жизни сотрудников. На месторождениях компании для вахтовиков организованы современные спортивные и тренажерные залы. Регулярно проводятся корпоративные спартакиады, организованы тренировки по разным видам спорта с привлечением профессиональных тренеров. Спортсмены «Роснефти» ежегодно участвуют и занимают призовые места в различных российских, краевых и городских турнирах и чемпионатах.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Красноярские нефтяники провели забег в честь профессионального праздника

Компания развивает корпоративное спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни», в рамках которого сотрудники регулярно занимаются спортом и состязаются в различных спортивных дисциплинах. Движение ежегодно растет, по итогам 2024 года оно объединило уже почти 128 тыс. работников, то есть почти 40% от общей численности сотрудников «Роснефти».