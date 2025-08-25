Москва, 25 августа, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Команда «Роснефти» успешно выступила в третьем турнире регулярного чемпионата корпоративной лиги по шахматному блицу. В личном зачете первое место занял сотрудник компании Дмитрий Оболенских — он лидировал весь турнир и финишировал с результатом 10,5 очка из 11 возможных.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

В результате напряженной борьбы корпоративная команда «Роснефти» с результатом 30 очков заняла второе место.

В третьем турнире количество команд, участвующих в корпоративной шахматной лиге, возросло до 16, а общее количество участников — до 132 человек. После трех турниров по шахматному блицу команда «Роснефти» занимает второе место в командном зачете, а Дмитрий Оболенских уверенно лидирует в личном зачете.

Корпоративная команда «Роснефти» по шахматам является одной из сильнейших в стране. В мае 2025 года компания провела командный корпоративный онлайн-турнир по быстрым шахматам, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие около 100 команд из 54 дочерних обществ «Роснефти».

Поддержка массового и профессионального спорта, а также здорового образа жизни — одно из ключевых направлений социальной работы «Роснефти». В регионах присутствия компания строит многофункциональные спортивные комплексы и площадки, ледовые арены, проводит массовые спортивные мероприятия по разным дисциплинам для детей и взрослых.

В рамках корпоративного спортивно-оздоровительного движения «Энергия жизни» сотрудники регулярно занимаются спортом и состязаются в различных спортивных дисциплинах. В 2024 году почти 128 тыс. работников компании занимались спортом в рамках движения «Энергия жизни». При этом более 92 тыс. сотрудников приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта.