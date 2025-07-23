Санкт-Петербург, 23 июля, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Волонтёры компании «РН-Северо-Запад» (входит в структуру «Роснефти») организовали семейную развлекательно-познавательную акцию в загородном комплексе «Владимировский» для воспитанников центров социального обслуживания Ленинградской области и клиентов сети АЗС «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтёры «РН-Северо-Запад» познакомили детей с морскими млекопитающими

Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню китов и дельфинов и направлено на развитие экологической культуры и ответственного отношения к природе у подрастающего поколения.

Организаторы рассказали гостям праздника, как ученые ведут учет численности китов, что можно узнать о здоровье и особенностях поведения китообразных по фото, как распознать на аудиозаписях звуки, которые издают различные виды морских млекопитающих.

Волонтёры также рассказали детям о редком подвиде китообразных — серых китах. В России ученые ведут наблюдения за охотско-корейской популяцией этих млекопитающих на северо-востоке острова Сахалин при поддержке «Роснефти». Экологи компании ведут фотоидентификацию и учет численности серых китов, изучают их поведение и кормовую базу, организуют акустический мониторинг.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтёры «РН-Северо-Запад» познакомили детей с морскими млекопитающими

Особый интерес участников вызвал пленэр по живописи. На берегу Ладоги дети с увлечением рисовали китов и дельфинов, используя разные художественные техники — гуашь, акварель и пастель. Мероприятие завершилось танцевальным флешмобом под песню о дружбе, океане и китах, которую исполнили более 100 участников.

За последние три года волонтеры предприятия провели в загородном комплексе «Владимировский» серию семейных познавательно-просветительских мероприятий по экологической тематике. Развитая инфраструктура комплекса и эргономичные пространства, ухоженная зеленая территория, живописный северный ландшафт позволяют организовать комфортный отдых для гостей всех возрастов.

Справка. «РН-Северо-Запад» — сбытовое предприятие НК «Роснефть» на топливном рынке Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородкой, Псковской и Архангельской областей, располагающее сетью АЗС/АЗК, нефтебазами и парком бензовозов.