Тюмень, 6 июня, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Волонтеры «Харампурнефтегаза» (добывающий актив «Роснефти») организовали экскурсию в Тюменский зоопарк для воспитанников детского центра «Сияние Севера» Ямало-Ненецкого автономного округа. Инициатива была приурочена ко Всемирному дню охраны окружающей среды и направлена на развитие экологической культуры и ответственного отношения к природе у подрастающего поколения.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» организовала экскурсию для детей в Тюменский зоопарк

В ходе прогулки по зоопарку ребята узнали об особенностях и разнообразии животного мира, о важности сохранения природы. Сотрудники зоопарка рассказали детям интересные факты о различных представителях фауны — от диких тигров и пум до верблюдов и сурикатов. Особое внимание юных исследователей привлек песец. Благодаря поддержке нефтяников у полярного хищника просторный вольер и разнообразный рацион.

Для закрепления новых знаний волонтеры предприятия провели для детей экологическую викторину и вручили памятные подарки.

Сохранение биоразнообразия — значимое направление природоохранной деятельности «Роснефти». Предприятия компании во всех регионах деятельности активно участвуют в различных экологических инициативах. Например, «Харампурнефтегаз» регулярно проводит мероприятия по воспроизводству водных биоресурсов. С 2019 года экологи предприятия выпустили в водоемы Обь-Иртышского бассейна более двух миллионов мальков рыб ценных пород.