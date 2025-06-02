Тюмень, 2 июня, 2025, 17:44 — ИА Регнум. Сотрудники «РН-Уватнефтегаза» (входит в НК «Роснефть») в рамках благотворительной акции «Портфель первокласснику» подарили почти 400 портфелей и школьных наборов детям из многодетных, малообеспеченных семей Тюменской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры «Роснефти» вручили портфели будущим тюменским первоклассникам

Волонтеры организовали для будущих первоклассников концерт и развлекательную программу, вручили полезные подарки. Предприятие поддерживает акцию «Портфель первокласснику» Тюменского регионального отделения Российского детского фонда уже в восьмой раз. За время действия проекта свои первые ранцы получили около 2500 детей.

«РН-Уватнефтегаз» более 10 лет сотрудничает с региональным отделением «Российского детского фонда», совместно реализуя благотворительные проекты, направленные на создание благоприятной среды для полноценной жизни, охраны здоровья, образования и воспитания детей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры «Роснефти» вручили портфели будущим тюменским первоклассникам

Предприятие участвует в финансировании различных федеральных и региональных программ помощи детям, например, таких как «Банк потребностей детей сирот», «Помощь детям-инвалидам», «Спешите делать добро» и «Ключ к жизни».

В ходе этих проектов ежегодно оснащаются мебелью и современным оборудованием учебные классы в сельских школах, приобретается одежда для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры «Роснефти» вручили портфели будущим тюменским первоклассникам

При содействии «РН-Уватнефтегаза» детям проводят уникальные высокотехнологичные операции в ведущих медицинских центрах России. «Ключ к жизни» — это благотворительный проект социального партнерства, в рамках которого дети получают необходимое и современное лечение, выполняются уникальные операции, если необходимо дети направляются на лечение в ведущие региональные и федеральные медицинские центры России, также приобретается дорогостоящее оборудование и лекарственные препараты. Особое внимание предприятие уделяет проектам поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья.