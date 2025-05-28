Ижевск, 28 мая, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Волонтеры «Роснефти» организовали экскурсию в Удмуртский зоопарк для учащихся «Роснефть-классов» из Воткинска и Сарапула.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» организовала для школьников Удмуртии экскурсию в зоопарк

В ходе мероприятия школьники увидели более 200 различных видов животных, а также узнали интересные факты об особенностях ежедневного ухода за ними, их повадках и рационе. Особый интерес детей вызвали белые медведи Шайна и Балу, которые находятся под опекой «Роснефти».

Белая медведица Шайна переехала в Удмуртский зоопарк недавно, сейчас ей уже шесть лет. Самец Балу отпраздновал день рождения в январе, ему 11 лет. Подопечные «Роснефти» живут в просторных вольерах и часто проводят время в бассейнах. Здесь же можно увидеть их любимые, особо прочные игрушки, разработанные специалистами компании для повышения физической активности животных.

Для школьников провели познавательную лекцию об экосистеме Арктики — это часть просветительского проекта «По следам белого медведя», который реализуется в Удмуртии при поддержке компании. Дети узнали о важности белых медведей при изучении хрупкой экосистемы региона. Сотрудники зоопарка также поделились подробностями научных исследований и масштабных экспедиций «Роснефти» по изучению хищников. Во время лекции ребята сравнили размер рук с отпечатками лап белых медведей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» организовала для школьников Удмуртии экскурсию в зоопарк

Впервые лекция «По следам белого медведя» была представлена в феврале 2024 года в павильоне «Роснефти» на ВДНХ. Специалисты Удмуртского зоопарка выступили в рамках Дней белого медведя на международной выставке-форуме «Россия». Образовательный проект помогает детям больше узнать о самом крупном сухопутном хищнике планеты, уникальной природе Арктики и необходимости бережного отношения к окружающей среде.

Сохранение и защита популяции белого медведя — одно из главных направлений экологической программы компании. С 2013 года под опекой «Роснефти» находятся все белые медведи в российских зоопарках. В настоящее время это 35 полярных медведей в 16 зоопарках страны. Компания обеспечивает их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, а также обновление вольеров, проведение научных исследований и образовательных программ.

При поддержке компании разработаны специальные игрушки для повышения физической активности животных. Кроме того, «Роснефть» реализует программу по спасению из дикой природы и реабилитации осиротевших белых медвежат.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» организовала для школьников Удмуртии экскурсию в зоопарк

Справка. С 2012 года «Роснефть» проводит комплексные научные исследования в Арктике. При поддержке компании прошло уже более 50 экспедиций в сотрудничестве с ключевыми научными институтами страны, собран уникальный пласт информации о регионе. В ходе экспедиций учёные, помимо геологических, океанологических, гидрометеорологических и экологических исследований, оценивают численность популяции белых медведей, наносят на карты маршруты передвижений животных, собирают и анализируют биопробы хищников. Белые медведи относятся к видам-биоиндикаторам арктических экосистем — так же как северный олень, атлантический морж и белая чайка. По состоянию их популяций учёные могут оценить состояние экосистемы региона.