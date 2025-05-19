Москва, 19 мая, 2025, 15:47 — ИА Регнум. «Роснефть» организовала командный корпоративный онлайн-турнир по быстрым шахматам, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие около 100 команд из 54 дочерних обществ компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

Состязания проводились в двух категориях — среди квалифицированных шахматистов, имеющих рейтинг, а также среди любителей. Каждая команда состояла из трех участников. Участники соревновались на протяжении семи туров быстрых шахмат, где партия длится 10 минут, а за каждый ход добавляется три секунды.

Соревнования прошли в динамичной борьбе — победители определились только на последних минутах заключительного тура. В турнире квалифицированных шахматистов лучшей стала команда «РН-Уватнефтегаз», среди любителей первое место заняла команда «Самаранефтегаза».

Корпоративная команда «Роснефти» по шахматам является одной из сильнейших в стране. В корпоративном регулярном онлайн-чемпионате России по шахматам в 2024 году команда «Роснефти» заняла третье место, а в итоговом турнире «Кубок России 2024 года по быстрым шахматам» завоевала серебро.

Поддержка массового и профессионального спорта, а также здорового образа жизни — одно из ключевых направлений социальной работы «Роснефти». В регионах присутствия компания строит многофункциональные спортивные комплексы и площадки, ледовые арены, проводит массовые спортивные мероприятия по разным дисциплинам для детей и взрослых.

В рамках корпоративного спортивно-оздоровительного движения «Энергия жизни» сотрудники регулярно занимаются спортом и состязаются в различных спортивных дисциплинах. В 2024 году почти 128 тыс. работников компании занимались спортом в рамках движения «Энергия жизни». При этом более 92 тыс. сотрудников приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта.