Самара, 16 мая, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Экологи Куйбышевского НПЗ (входит в самарскую группу предприятий «Роснефти») вместе с учениками самарских школ высадили на пришкольных территориях десятки молодых елей в рамках экологического фестиваля «ЁлкаФест».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Куйбышевский НПЗ организовал экологический фестиваль для школьников Самары

Специалисты завода провели серию интерактивных экологических уроков, на которых школьники узнали о принципах раздельного сбора мусора, утилизации отходов и вторичной переработки. Агрономы предприятия на мастер-классе рассказали ребятам, как правильно сажать цветы и деревья, и какой им нужен уход.

Куйбышевский НПЗ организует фестиваль для воспитания у детей и молодежи бережного отношения к природе. За восемь лет его проведения волонтеры завода высадили с юными помощниками больше тысячи деревьев. Инициатива способствует не только благоустройству и озеленению улиц города, но и развитию экологической культуры горожан.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Куйбышевский НПЗ организовал экологический фестиваль для школьников Самары

Предприятие активно участвует в мероприятиях по высадке деревьев, способствуя устойчивому развитию экосистем и сохранению биологического разнообразия в Самарском регионе.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти» и ее дочерних предприятий. Волонтёры компании принимают участие в различных федеральных экологических проектах, среди них «Зелёная весна», «Вода России», «День Волги», «Сад памяти», «Спасем лес» и другие.