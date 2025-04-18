Сызрань, Самарская область, 18 апреля, 2025, 14:10 — ИА Регнум. Сызранский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») высадил 3 тысячи саженцев сосны и березы в Рачейском лесничестве Самарской области. Экологическая акция посвящена 80-летию Великой Победы.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сызранский НПЗ провел акцию по восстановлению природного памятника

Предприятие внесло весомый вклад в сохранение особо охраняемой территории — Рачейского бора, который в 2010 году пострадал от природного пожара.

Нефтепереработчики проводят акции по массовой высадке леса в Рачейском бору уже пятый год. За этот период высажено свыше 27,5 тысячи сеянцев сосны и березы на площади более 10 гектаров. Искусственная посадка значительно сокращает период восстановления леса и способствует сохранению экологического баланса и биологического разнообразия.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сызранский НПЗ провел акцию по восстановлению природного памятника

Молодой лес станет напоминанием о бессмертном подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Сызранский НПЗ принимает активное участие в экологических, патриотических и социальных инициативах.

В рамках корпоративной волонтерской программы «Платформа добрых дел» и в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне волонтеры предприятия проводят для школьников города уроки мужества и тематические экскурсии в музей завода, участвуют в патриотической акции «Сад Памяти» и различных спортивных мероприятиях.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сызранский НПЗ провел акцию по восстановлению природного памятника

Справка. Сызранский НПЗ — дочернее общество «Роснефти» в Самарской области. Первую продукцию предприятие выпустило 22 июля 1942 года. По специально возведенной железнодорожной ветке топливо направлялось на Сталинградский фронт. За годы войны на заводе переработано около миллиона тонн нефти.