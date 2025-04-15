Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 15 апреля, 2025, 13:24 — ИА Регнум. При поддержке «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий блок «Роснефти») для жителей поселка Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края построены современные двухквартирные жилые дома.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» При поддержке «Роснефти» на севере Таймыра построены современные жилые дома

«Роснефть» оказывает содействие властям Красноярского края в вопросах социально-экономического развития региона, поддерживает инициативы, направленные на улучшение жилищных условий на севере региона. Реализация данного социального проекта осуществляется в соответствии с целями и задачами, поставленными президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию в прошлом году.

При строительстве домов использовались современные теплоизоляционные материалы, позволяющие сохранять тепло при экстремально низких температурах. Система организации строительства домов позволяет возводить комфортное жилье с учетом индивидуальных потребностей каждой переселяемой семьи. При этом обеспечивается контроль качества строительства.

В поселке Караул, одном из старейших населенных пунктов Таймыра, проживают ненцы, долгане, нганасаны и энцы — они занимаются оленеводством, рыболовством и охотой, сохраняя вековые традиции предков. Для коренных жителей, ведущих традиционный образ жизни, в домах предусмотрены помещения для хранения рыболовных и охотничьих принадлежностей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» При поддержке «Роснефти» на севере Таймыра построены современные жилые дома

Ранее при поддержке «РН-Ванкор» в рамках софинансирования региональной программы переселения жителей из ветхого и аварийного жилья 52 семьи уже заехали в новые квартиры и дома.

Сохранение национальной культуры коренных народов Севера и их традиционного уклада жизни — одно из значимых направлений социальной политики «Роснефти». Предприятия компании реализуют множество проектов в регионах своей деятельности, развивают инфраструктуру северных поселков, улучшают материально-техническую базу муниципальных заведений и социальных объектов в районах исконного проживания коренных народов.

Справка. «РН-Ванкор» — дочернее предприятие НК «Роснефть» — является оператором крупнейшего нефтегазодобывающего проекта «Восток Ойл», в который входят месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров на севере Красноярского края.