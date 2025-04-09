Рязань, 9 апреля, 2025, 15:25 — ИА Регнум. При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») юннаты общественной организации «Хозяин Мещеры» выступили на областной научно-практической конференции школьников «Сохранение природного и культурного наследия».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» При поддержке Рязанской НПК прошла молодежная экологическая конференция

На конференции юннаты представили интересные доклады по актуальным темам — происхождение топонима Рязань, изучение следов животных, воздействие выброшенных батареек на организм человека и окружающую среду, пути решения проблемы бездомных собак и др. Сотрудники заповедника оценили проекты выступающих, отметили лучших и дали рекомендации по работе над сбором материалов, оформлению проектов.

Участие в конференции дало участникам первый опыт научной работы и публичных выступлений и послужит стимулом для дальнейшего роста юннатов. Сотрудники заповедника провели для юных гостей экскурсию в журавлиный питомник, где содержится семь редких для России видов. В рамках инициативы дети работников Рязанской НПК передали заповеднику кормушки, изготовленные своими руками в ходе заводского конкурса «Покорми птиц».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» При поддержке Рязанской НПК прошла молодежная экологическая конференция

Сохранение окружающей среды для будущих поколений является неотъемлемой частью корпоративной культуры и принципов ведения деятельности «Роснефти». Рязанская НПК более четверти века сотрудничает с Окским заповедником, который сохраняет редкие краснокнижные виды флоры и фауны и ведет большую работу по экологическому просвещению молодежи.

Рязанская НПК за годы сотрудничества с заповедником неоднократно помогала закупать корма для животных, финансировала издания сборников научных трудов. При поддержке завода был отремонтирован музей заповедника и визит-центр, приобретены снегоходы, два беспилотных летательных аппарата, моторное судно. Техника необходима для мониторинга за животными, патрулирования и охраны особо охраняемой природной территории. Предприятие совместно с заповедником регулярно проводят открытые экологические уроки для студентов и школьников с посещением питомников чистокровных кавказско-беловежских зубров и журавлей редких видов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» При поддержке Рязанской НПК прошла молодежная экологическая конференция

Справка. АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» — дочернее общество «Роснефти». Предприятие уделяет большое внимание повышению уровня экологической и промышленной безопасности, модернизирует производственные мощности, ведет экопросветительскую работу со школьниками и студентами.

Окский государственный природный биосферный заповедник — один из старейших в России, входит в Международную систему биосферных резерватов. Образован в 1935 году для сохранения природного комплекса Мещеры. На его территории обитают 266 видов птиц, краснокнижные животные, произрастают 880 видов растений. В заповеднике действуют два питомника: журавлей и зубров. За годы деятельности специалисты питомника вырастили более 500 журавлей и более 300 зубров, выпущенных в разных частях мира.