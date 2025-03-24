Нефтеюганский район, Югра, 24 марта, 2025, 15:18 — ИА Регнум. Компания «РН-Юганскнефтегаз» (входит в ключевой добывающий актив «Роснефти») организовала зимний экстрим-забег «Тайга-Трейл» в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. На снежную трассу вышли около ста пятидесяти атлетов — сотрудники дочерних предприятий «Роснефти», их родственники, члены спортивных общественных объединений, представители общины коренных народов и активисты «Движения первых».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» организовала в Югре экстрим-забег «Тайга-Трейл»

Спортивное состязание в формате трейлраннинга прошло в рамках корпоративной программы «Энергия жизни». «Тайга-Трейл» — настоящее испытание на силу и выносливость спортсменов. Основная дистанция длиною восемь километров пролегала по снежной целине на пересечённой местности и была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для новичков в зимнем беге была подготовлена дистанция длиною 1418 метров.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» организовала в Югре экстрим-забег «Тайга-Трейл»

Победителей определили в семи возрастных категориях, также был организован командный зачёт. Несмотря на то, что забеги имеют любительский статус, уровень их организации не уступает профессиональным соревнованиям. Для спортсменов и гостей мероприятия работала полевая кухня с горячими блюдами и таёжным чаем, были организованы обогреваемые раздевалки и места отдыха. Для юных спортсменов подготовлена специальная культурно-развлекательная программа. Природный рельеф в сочетании с ярким весенним солнцем поддержали атмосферу спортивного азарта.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» организовала в Югре экстрим-забег «Тайга-Трейл»

Справка. Поддержка массового спорта — одно из значимых направлений социальной работы «Роснефти» и её дочерних предприятий. Компания проводит масштабную работу по продвижению спорта и здорового образа жизни как среди собственных сотрудников, так и населения в регионах деятельности компании. На средства компании и её дочерних предприятий в регионах строятся ледовые арены, спортивные комплексы и многофункциональные спортивные площадки.