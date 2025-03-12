Сызрань, Самарская область, 12 марта, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Санаторий «Свежесть» Сызранского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») победил в областном конкурсе «Клиника года». Здравница предприятия стала лауреатом в номинации «Корпоративная медицина» за эффективное использование уникального природного ресурса для восстановления здоровья.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Санаторий Сызранского НПЗ вошел в число лучших здравниц Самарской области

Многопрофильный санаторий специализируется на лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний эндокринной системы и опорно-двигательного аппарата. Благодаря поддержке Сызранского НПЗ в санатории за последние годы проведена полная модернизация, закуплено новейшее оборудование, обновлены корпуса, созданы комфортные условия для отдыха и лечения. Ежегодно здесь восстанавливают здоровье и отдыхают порядка одной тысячи гостей, более половины из которых сотрудники и ветераны предприятия.

Высокая квалификация специалистов, современное диагностическое и медицинское оборудование позволили сформировать в санатории 20 оздоровительных программ, которые подбираются пациентам индивидуально. Так, для работающих пациентов имеется программа выходного дня, летом особой популярностью пользуются заезды «Мать и дитя», а комплекс «Золотая осень» направлен на поддержку здоровья ветеранов нефтегазовой отрасли.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Санаторий Сызранского НПЗ вошел в число лучших здравниц Самарской области

Профилакторий предлагает более 50 процедур: физиотерапию, грязе — и водолечение, массаж и т.д., а также широкие возможности для занятия физической культурой. В распоряжении гостей санатория — плавательный бассейн и тренажерный зал, а территория, расположенная в сосновом лесу, используется для занятий скандинавской ходьбой.

«Роснефть» придерживается принципов высокой социальной ответственности и уделяет особое внимание созданию благоприятной социальной среды в регионах присутствия, в том числе в сфере медицины.

Справка. Санаторий «Свежесть» является социальным объектом Сызранского НПЗ. Здравница расположена в сосновом бору — урочище Монастырская гора. Конкурс «Клиника года» проводится в Самарской области при поддержке министерства здравоохранения региона. Лучшие медицинские организации, учреждения корпоративной медицины и диагностические центры выбираются по итогам народного голосования.