Рязань, 28 февраля, 2025, 12:50 — ИА Регнум. Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») провела урок мужества в Рязанском колледже электроники. Серию мероприятий Рязанской НПК, посвященных 80-летию Великой Победы, открыло заседание дискуссионного клуба со студентами по фильму «Дорога домой». В акции приняли участие более 100 человек — студенты и педагоги колледжа, члены общероссийского «Движения первых».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Рязанская НПК открыла серию мероприятий в честь 80-летия Великой Победы

«Дорога домой» — фильм о рязанском фронтовике Арсении Благонравове, который со школьной скамьи ушел на фронт, а в 1944 году принял свой последний бой в Заполярье. В основе художественно-документальной драмы — 150 писем, которые боец из Рязани писал с фронта своим родителям. В живой экранизированной форме до студентов постарались донести переживания и героизм их сверстника, который в свои юные годы прошел суровые версты войны.

«Дорога домой» был признан лучшим военно-историческим фильмом на VII международном кинофестивале «Белые ночи», взял Гран-при регионального конкурса «Хрустальный Журавль». Картина снята по книге рязанских журналистов «Война. Письма домой». Режиссером и главным оператором также выступили рязанские кинематографисты.

Рязанская НПК примет самое активное участие в праздновании юбилея Победы и планирует серию акций, направленных на сохранение исторической памяти, формирование у подрастающего поколения духовных и патриотических ценностей. В знак благодарности поколению фронтовиков на разных площадках завода будут подняты флаги Победы.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Рязанская НПК открыла серию мероприятий в честь 80-летия Великой Победы

Справка. АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», сотрудничает с 15 вузами страны и десятью техникумами и колледжами региона. Завод проводит для студентов целевые экскурсии на производственные объекты и предоставляет возможность пройти учебную, производственную и преддипломную практики, а также организует мероприятия по патриотическому воспитанию.

С Рязанским колледжем электроники РНПК сотрудничает более четырех десятилетий. При поддержке нефтепереработчиков в колледже создана новая лаборатория химии нефти, развивается учебная база по специальности «переработка нефти и газа», закупаются современные приборы и реактивы. С 2022 года Рязанская НПК стала партнером федерального проекта «Профессионалитет», в рамках которого и продолжила работу с колледжем.