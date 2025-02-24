Оренбург, 24 февраля, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Сотрудники «Оренбургнефти» (добывающий актив «Роснефти») организовали спортивно-оздоровительное мероприятие на коньках «Лёд Победы», приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ледовую арену спортивного комплекса г. Бузулука вышли более 100 участников, в числе которых — активисты «Движения первых», учащиеся «Роснефть-классов», представители спортивных сообществ и жители региона.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела спортивно-оздоровительную акцию в честь 80-летия Победы

В ходе патриотической акции ведущий рассказал гостям о подвигах оренбургских нефтяников в годы войны. Участники вспомнили о героях, чьи имена навсегда вписаны в историю страны, а мужество продолжает вдохновлять новые поколения.

Под музыку военных лет все выстроились на льду, сформировав символичную цифру 80 — в честь юбилейной даты Победы в Великой Отечественной войне, и почтили память героев.

В ходе мероприятия для детей и взрослых была проведена викторина, посвященная Победе в Великой Отечественной войне, а также хоккейная эстафета с шайбой. Победители получили тематические призы и памятные сувениры от предприятия. Завершился праздник тёплым чаепитием с ароматной выпечкой, где участники делились своими эмоциями и впечатлениями.

«Оренбургнефть» в рамках корпоративной волонтерской программы «Платформа добрых дел» реализует общественно значимые проекты в регионе, развивает волонтёрское движение, активными участниками которого становятся работники предприятия и жители области. Нефтяники традиционно проводят тематические мероприятия со школьниками и студентами, способствуя формированию у молодежи патриотизма и сохранению исторического наследия страны.

Справка. «Оренбургнефть» — ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжском федеральном округе. Предприятие ведет свою производственную деятельность уже более 60 лет.