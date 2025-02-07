Оренбург, 7 февраля, 2025, 12:21 — ИА Регнум. «Оренбургнефть», ключевое дочернее предприятие «Роснефти» в Приволжье, в преддверии Дня российской науки организовала интеллектуальную игру «брейн-ринг». Цель турнира — мотивация молодежи к участию в научно-познавательной и инновационной деятельности.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Оренбургнефть» провела брейн-ринг для школьников и молодых специалистов

В состав четырех команд вошли студенты профильных колледжей — учащиеся «Роснефть-классов», активисты «Движения первых», а также молодые специалисты «Оренбургнефти». Вопросы каждого тура были рассчитаны не только на общую эрудицию, но и знание нефтяной тематики. В интеллектуальной битве молодые знатоки отгадали название региона России, в котором было открыто первое нефтяное месторождение, перечислили технологии повышения эффективности скважин, описали самый простой способ получения бензина из нефти, перечислили области применения нефти в древности и многое другое.

В ходе игры юные эрудиты продемонстрировали свои знания в области истории нефтедобычи. В свою очередь молодые специалисты предприятия поделились опытом разработки проектов и участия в научно-технических конференциях «Роснефти». Нефтяники также рассказали о масштабной проектной и рационализаторской деятельности предприятия и о том, как в «Оренбургнефти» реализована система непрерывных улучшений. Например, в прошлом году специалисты предприятия предложили 45 рационализаторских решений, а общий эффект от реализации инновационных проектов превысил 2 млрд рублей.

Профориентационное мероприятие позволило будущим специалистам закрепить теоретические отраслевые знания, познакомиться с инновационными технологиями, погрузиться в актуальные задачи развития нефтегазовой отрасли в кругу единомышленников.

Компетентное жюри отметило высокий уровень подготовки команд, информированность молодежи о современных аспектах совершенствования производства. По итогам игры все участники получили памятные сувениры, а победители были отмечены дипломами.

Справка. В «Оренбургнефти» программа «школа-колледж/вуз-предприятие» действует с 2014 года. За это время в Оренбуржье открыто семь профильных «Роснефть-классов», где сегодня обучаются 178 учеников.

Предприятие сотрудничает с восемью вузами и двумя колледжами. В рамках федеральных программ «Больше, чем работа» и «Неделя без турникетов» организуются экспресс-стажировки студентов профильных вузов и колледжей, в том числе из других регионов страны. На протяжении нескольких лет в Оренбуржье в рамках производственного туризма побывали студенты из Нижнего Новгорода, Тюмени. Ведется активное сотрудничество с «Движением первых» по реализации масштабного общероссийского проекта «В гостях у учёного». Студенты посещают с экскурсиями объекты предприятия, принимают участие в научных круглых столах и различных конкурсах.