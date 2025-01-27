Красноярск, 27 января, 2025, 13:01 — ИА Регнум. В Красноярске состоялся корпоративный лыжный забег «Лыжня Роснефти», в котором приняли участие около 300 сотрудников предприятий компании и членов их семей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела лыжные гонки в Красноярске

Участники соревновались в выносливости и скорости на дистанциях три, пять и десять километров. Для юных лыжников организовали забеги на пятьсот метров и километр. По итогам состязаний призерами, победителями и номинантами стали 138 спортсменов.

Для удобства лыжников были оборудованы места подготовки экипировки, обогреваемые раздевалки и зоны отдыха. Для гостей и спортсменов развернули полевую кухню с горячим чаем, а для юных участников спортивного праздника работал детский уголок с анимацией.

Корпоративные зимние гонки «Лыжня «Роснефти» по уровню организации не уступают профессиональным. Трассы оборудованы старт-комплексами и системами снегообразования, которые гарантируют комфортное и безопасное катание при любой погоде, а современное освещение позволяет проводить вечерние забеги. Результаты забегов оценивают профессиональные судьи.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела лыжные гонки в Красноярске

В текущем зимнем сезоне в «Лыжне «Роснефти» уже приняли участие около 1000 сотрудников предприятий компании. В декабре забеги прошли в Уфе и Ангарске, а в феврале состоятся в Нефтеюганске. Корпоративные зимние гонки «Роснефти» уже четвертый год подряд объединяют нефтяников по всей стране.

Поддержка массового и профессионального спорта, здорового образа жизни — одно из ключевых направлений социальной работы «Роснефти». В регионах присутствия компания строит многофункциональные спортивные комплексы и площадки, ледовые арены, проводит массовые спортивные мероприятия по разным дисциплинам для детей и взрослых.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела лыжные гонки в Красноярске

В компании действует корпоративная программа «Энергия жизни», в рамках которой проводится масштабная информационная и организационная работа по развитию массового спортивного движения среди сотрудников и их вовлечению в здоровый образ жизни. В общекорпоративном спортивно-оздоровительном движении участвует более 111 тыс. работников компании. Свыше 60 тыс. ежегодно принимают участие в соревнованиях по различным видам спорта в общекорпоративных состязаниях, в соревнованиях регионального и федерального уровней. В 2024 году дочерними обществами компании проведено свыше 1300 спортивно-оздоровительных мероприятий. Кроме того, для работников регулярно организуются спортивные тренировки.