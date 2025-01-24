Салехард, 24 января, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Работники «РН-Пурнефтегаза» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») организовали в городе Губкинском семейный фестиваль «Зимние забавы». В этом году нефтяники провели традиционный зимний праздник в пятый раз.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры «Роснефти» провели семейный фестиваль «Зимние забавы» на Ямале

Поддержка семейных ценностей и традиций, популяризация здорового образа жизни являются одним из важных направлений социальной политики НК «Роснефть». Компания уделяет особое внимание созданию благоприятной социальной среды, предоставляет своим сотрудникам дополнительную социальную поддержку и вносит вклад в социальное развитие регионов.

Фестиваль «Зимние забавы» открыли энергичной зарядкой и подвижными играми на свежем воздухе. В ходе мероприятия участники соревновались в конкурсах на дальность катания с горок, лучший костюм и спортивный девиз. Семь семей стали победителями состязаний и получили призы: снежные «ватрушки» и настольные игры — футбол, хоккей и бильярд. Юным участникам «Зимних забав» нефтяники подарили наборы для творчества, конструкторы и развивающие игры.

С каждым годом фестиваль привлекает все большее количество участников, его программа расширяется — увеличивается количество игр и активностей. Масштабный праздник объединяет взрослых и детей, приверженцев здорового и активного образа жизни.

Всего в прошлом году специалисты «РН-Пурнефтегаза» провели около тридцати мероприятий, приняли участие во многих всероссийских и городских акциях. Волонтеры предприятия также оказывают поддержку ветеранам и пожилым людям, помогая им в быту на постоянной основе.

Справка. ООО «РН-Пурнефтегаз» — один из основных центров нефтегазодобычи «Роснефти» в ЯНАО. Предприятие осуществляет производственную деятельность на 16 лицензионных участках. За время разработки месторождений предприятие добыло более 275 млн тонн нефти.