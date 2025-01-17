Нягань, Югра, 17 января, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Компания «РН-Няганьнефтегаз» (входит в добывающий блок «Роснефти») внедрила быстровозводимые композитные бесфундаментные опоры линий электропередачи отечественного производства. Это нововведение позволяет в минимальные сроки организовывать временное электроснабжение объектов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Няганьнефтегаз» внедрила композитные опоры, улучшающие электроснабжение

Системная работа по повышению эффективности производственных объектов — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания проводит планомерную работу, направленную на внедрение передовых технологических решений.

Испытания, имитировавшие ветровые и гололедные нагрузки, подтвердили прочность и устойчивость опор. Эти легкие и удобные в сборке опоры могут быть установлены всего за 3,5 часа силами четырех человек без использования специализированной техники, что позволяет ускорить ввод в работу новых энергетических объектов.

Такая инициатива значительно повышает эффективность работы и надежности электроснабжения, что является ключевым фактором для успешной эксплуатации нефтяных месторождений.

Справка. «РН-Няганьнефтегаз» — основное нефтедобывающее предприятие на территории города Нягани. Предприятие ведет промышленную эксплуатацию Красноленинского свода месторождений на лицензионных участках, которые расположены на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.