Уфа, 6 декабря, 2024, 15:08 — ИА Регнум. В Международный день добровольцев «Роснефть» провела корпоративный слёт волонтёров. В столице Башкортостана — городе Уфе в течение двух дней более 100 волонтёров из 60 дочерних обществ компании подвели итоги работы за год и обсудили перспективы развития добровольческого движения в компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела слёт волонтёров в Уфе

Волонтёрство — неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». В 2024 году нефтяники организовали более 1900 волонтёрских мероприятий и проектов, в которых приняли участие 106 тыс. работников дочерних предприятий «Роснефти».

«Платформа добрых дел» — волонтёрская программа, в рамках которой сотрудники «Роснефти» участвуют в различных экологических, социально-гуманитарных и историко-культурных мероприятиях. Волонтёры проводят мастер-классы и акции, направленные на формирование у подрастающего поколения и жителей регионов духовных и патриотических ценностей, бережного отношения к природе, культуры здорового образа жизни.

Более 30 тыс. волонтёров приняли участие в мероприятиях по поддержке детей. Например, в свой профессиональный праздник — День работников нефтяной и газовой промышленности сотрудники «Роснефти» провели серию акций и помогли детям из многодетных, малообеспеченных семей подготовиться к новому учебному году, организовали профориентационные мастер-классы и знакомили школьников с профессией нефтяника. Более 50 предприятий уже сейчас начали корпоративную акцию «Елка желаний» по сбору новогодних подарков для детей из семейных центров. В прошлом году нефтяники собрали и подарили детям около 3,5 тысячи подарков.

Мероприятия в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в этом году объединили 38 тыс. работников 86 предприятий «Роснефти». В ходе акции «Письмо Победы» работники со своими детьми написали и передали ветеранам нефтяной промышленности авторские письма-треугольники с семейными историями и поздравлениями. На Ванкорском месторождении работники предприятия провели акцию преемственности поколений «Вахта Памяти». 9 мая вахтовики взяли с собой портреты родственников — ветеранов Великой Отечественной войны на свою рабочую смену.

Особенно популярными стали акции «Вальс Победы» и «Субботник памяти». Нефтяники с семьями и местными жителям проводили благоустройство и уборку на территории памятных мест Великой Отечественной войны.

Всего на предприятиях «Роснефти» в этом году организовано более 100 проектов по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, помощь оказана более чем 2 тыс. ветеранов. Кроме того, предприятия компании в текущем году организовали более 130 волонтёрских проектов по поддержке ветеранов труда, пожилых людей, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, всего около 7 тыс. человек получили помощь.

Один из принципов работы «Роснефти» — бережное отношение к окружающей среде. Работники дочерних предприятий компании выходят на субботники, организуют сбор макулатуры, использованных батареек и пластика для дальнейшей переработки, высаживают сотни тысяч саженцев и очищают берега водоемов. В течение 2024 года реализовано более 600 экологических инициатив, в которых приняли участие более 44 тыс. волонтёров «Роснефти».

Более десяти лет компания организует «Дни донора». В этом году количество участников донорского движения выросло более чем вдовое и достигло почти 9 тыс., всего было организовано 135 акций.

Среди других реализованных волонтёрских акций: участие в поисках пропавших людей, помощь приютам для бездомных животных, популяризация чтения литературы и сбор книг для обмена и многое другое. В течение года проведено более 200 подобных мероприятий, в которых приняли участие 14 тыс. волонтёров «Роснефти».

На слёте участники обсудили достижения и планы по развитию программы «Платформа добрых дел». Волонтёры делились опытом и рассказали о наиболее интересных инициативах. Например, корпоративный научный институт «РН-БашНИПИнефть» организовал социальное репетиторство — нефтяники помогают детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, подготовиться к экзаменам в школе. Работники «Башнефти» маркируют туристические тропы, в том числе на популярные вершины в природном парке «Иремель», «Востсибнефтегаз» помог собрать ненужные вещи и текстиль для переработки в акции «Второе дыхание старых вещей». Представители «Верхнечонскнефтегаза» рассказали, как организовать день донора на отдаленном нефтепромысле.

Кроме того, «Роснефть» совместно с активистами «Движения первых» реализует различные волонтёрские мероприятия и акции. С начала этого года около 40 предприятий «Роснефти» и региональные отделения «Движения первых» провели более 160 акций для более чем 2800 детей. На слёте представители компании и «Движения первых» также обсудили будущие партнёрские инициативы и проекты.

Справка. Первый слёт волонтеров состоялся 5 декабря 2023 года в павильоне «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. В мероприятии приняли участие 150 сотрудников дочерних обществ компании.