Самара, 22 октября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Сызранский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») оказывает поддержку Самарскому государственному техническому университету. Долгосрочное сотрудничество направлено на повышение качества образования будущих нефтяников. При поддержке предприятия в колледже сызранского филиала вуза открылся класс компьютерных тренажёров для обучения студентов по специальности «Переработка нефти и газа».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сызранский НПЗ открыл класс компьютерных тренажеров в самарском колледже

Программное обеспечение тренажеров имитирует рабочее место оператора технологической установки и содержит максимально приближенные к реальным средства управления и динамические модели технологических процессов, описывающие их параметры в разных ситуациях. При этом интерфейс прост и интуитивно понятен.

Программа функционирует в режимах «обучение» и «тестирование», которые позволяют оценить качество выполнения упражнений и фиксируют ошибки пользователей. Программа включает различные элементы, среди них справочная система, видеоуроки, виртуальный инструктор, подсказки значений технологических параметров и полный набор документов, необходимых для теоретической подготовки: регламенты, инструкции и т.д.

Тренажёр обеспечивает формирование у будущих нефтепереработчиков навыков безопасного пуска, эксплуатации и остановки технологических процессов, а также отработку алгоритмов действий в случае нештатных ситуаций.

«Роснефть» осуществляет поддержку образовательных организаций во всех регионах своей производственной деятельности. В настоящее время Компания сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнерами, среди которых 73 вуза и 58 колледжей. Партнерство с образовательными организациями направлено на формирование внешнего кадрового резерва из числа студентов.

Справка. Самарский государственный технический университет входит в число вузов — партнеров «Роснефти» по подготовке квалифицированных инженерных кадров. При поддержке Сызранского НПЗ в 2024 году в СамГТУ создано многофункциональное пространство для работы и общения студентов. Годом ранее вуз приобрел оборудование для электролаборатории, коворкинг-зоны и музея. В 2018–2021 гг. на средства нефтяников в университете создан уникальный научно-исследовательский комплекс из семи лабораторий, позволивший открыть новое направление подготовки — «Химическая технология».