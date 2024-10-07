Сочи, Краснодарский край, 7 октября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Команда «Роснефть Триатлон» успешно выступила на соревнованиях по триатлону IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2024.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Команда «Роснефти» успешно выступила на соревнованиях по триатлону в Сочи

Масштабный спортивный фестиваль прошел с 4 по 6 октября 2024 на федеральной территории «Сириус», став финалом сезона триатлона в России. Всего участие в мероприятии приняли более 6500 человек из 76 регионов страны.

Спортсмены соревновались на нескольких дистанциях. 5 октября на старт вышли участники соревнований на 113 км: им предстояло поочередно преодолеть 1,93 км вплавь, 90 км велогонки и 21,1 км бега. В этот же день спортсмены преодолевали 0,5 км в воде, 22 км велогонки и 5 км бега.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Команда «Роснефти» успешно выступила на соревнованиях по триатлону в Сочи

Атлеты команды «Роснефть Триатлон» продемонстрировали высокий уровень подготовки, волю к победе и сплоченность. Участие в мероприятии приняли 135 сотрудников «Роснефти». Первое место в своей возрастной категории заняла сотрудник научного института компании Тамила Литвинова в забеге IRONLADY на 5 км.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Команда «Роснефти» успешно выступила на соревнованиях по триатлону в Сочи

В соревнованиях IRONSTAR OLYMPIC SIRIUS SOCHI 2024 на олимпийской дистанции — 1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег — серебро в категории 40–44 года завоевал Денис Зайцев, постоянный участник триатлона из «Самаранефтегаза». В забеге MANSTAR на 5 км третье место занял Иван Аршинов, представляющий «Оренбургнефть». Бронзу в своих возрастных категориях также завоевали Александр Осипенко и Егор Кукла из «РН-Ванкор» в соревнованиях IRONSTAR 113, блестяще преодолев «полужелезную» дистанцию. Отличилась и Айгуль Кубрина, сотрудник «РН-Юганскнефтегаза», взяв бронзу в IRONSTAR 113. Третье место в IRONSTAR 1/8 SPRINT у атлета «Роснефти» — Игоря Погорелова из «Сибнефтегаза».

Спортсмены «Роснефть Триатлон» показали высокие результаты и в соревнованиях IRONSTAR OLYMPIC RELAY MALE. Сразу обе команды «Роснефти», представленные в этой гонке, взяли второе и третье места.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Команда «Роснефти» успешно выступила на соревнованиях по триатлону в Сочи

Некоторые спортсмены компании соревновались сразу в нескольких дисциплинах, добавляя таким образом дополнительные баллы команде. Так, Евгений Селин из Тюменского нефтяного научного центра компании принял участие сразу в пяти дисциплинах, а Сергей Сульманов из нефтеюганского филиала «РН-Бурение» — в четырех. Итого за спортивные выходные 135 атлетов «Роснефть Триатлон» суммарно участвовали в дисциплинах 285 раз.

Командный дух и усилия каждого спортсмена обеспечили «Роснефть Триатлон» вторую строчку в корпоративном командном зачете по триатлону IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2024 среди более чем 100 команд. Также команда «Роснефти» стала серебряным призером соревнований по итогам 2024 года и повысила свой клубный рейтинг ALL STARS среди более чем ста команд, заняв третье место в клубном рейтинге «Золотой лиги».

Соперниками «Роснефть Триатлон» на федеральной территории «Сириус» были профессиональные спортсмены, а также корпоративные команды, представляющие крупнейшие предприятия России.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Команда «Роснефти» успешно выступила на соревнованиях по триатлону в Сочи

Команда «Роснефть Триатлон» успешно выступает на соревнованиях с 2015 года и объединяет более 200 человек. В этом году коллекцию трофеев пополнила и памятная статуэтка «Самая приверженная корпоративная команда» — за многолетнее участие и успешные результаты атлетов «Роснефти».

Поддержка здорового образа жизни — одно из важных направлений социальной политики «Роснефти». Компания развивает спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни», в рамках которого сотрудники регулярно занимаются спортом и участвуют в различных соревнованиях.

Справка. Команда «Роснефти» выступает на соревнованиях по триатлону с 2015 года и объединяет более 200 спортсменов компании.

За время выступлений триатлонная команда «Роснефти» удостаивалась звания «Самая успешная корпоративная команда» в годовом рейтинге триатлетов по версии организатора международных стартов IRONSTAR, занимала первые места в корпоративных командных зачетах на соревнованиях по триатлону серии IRONSTAR.