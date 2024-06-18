Москва, 18 июня, 2024, 17:07 — ИА Регнум. VK и госкорпорация «Росатом» подписали соглашение о развитии сотрудничества. В его рамках компании будут заниматься совместным продвижением проектов и инициатив в цифровой среде, развитием научно-популярных сообществ в социальных сетях, рассказали в пресс-службе VK.

Алексей Майшев/РИА Новости

Документ также предполагает обмен опытом, возможность совместного участия в научно-практических мероприятиях — форумах, конференциях и семинарах, а также проведение хакатонов.

Соглашение подписано сроком на три года с возможностью пролонгации.

«Миллионы пользователей наших сервисов интересуются наукой и технологиями. Только «ВКонтакте» сейчас активно ведутся и пользуются популярностью у аудитории 5,8 тысячи сообществ в этой сфере. В сотрудничестве с «Росатомом» мы будем усиливать это направление, поддерживать и развивать научно-популярный контент и проекты. В 2024 году «Росатом» впервые станет генеральным партнером «ВНауке» — нашего фестиваля, объединяющего людей, интересующихся наукой, технологиями и общением в соцсети. Уверена, наше сотрудничество позволит вывести мероприятие на новый уровень», — рассказала директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

При этом директор Департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Тимонов отметил, что для компании это возможность контакта с молодёжной аудиторией посредством просветительских инициатив.

«Благодаря сотрудничеству, мы можем рассказать о наших актуальных проектах, которые уже сегодня формируют технологический ландшафт будущего. Уверен, что совместно с VK мы сможем не только усилить наш информационный сигнал, но вывести наше взаимодействие с молодежью на новый уровень», — подчеркнул он.

VK и «Росатом» успешно сотрудничают несколько лет. В 2019 году VK (ранее Mail.ru Group) и Госкорпорация «Росатом» подписали меморандум о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики в России.