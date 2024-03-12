Материалы с тегом «VK»
ИТМО и VK открыли набор на программу для разработчиков веб-сервисов
В Петербурге стартует набор студентов в корпоративную магистратуру «Распределённые веб-сервисы», сообщила 13 марта VK. Образовательная программа подготовлена совместно VK Education и Институтом прикладных компьютерных наук ИТМО и рассчитана на подготовку специалистов, отвечающих за работу...
12 марта 2024
«Невидимые музы»: секреты закулисья культурных учреждений раскрыли в VK
В рамках проекта «Невидимые музы» смотрительницы и капельдинеры ведущих театров и музеев России делятся личными историями своего пути в искусстве: важной миссии своей профессии, лучших спектаклях и их посетителях, основателях культурных институций и исцеляющей силе искусства. Эксклюзивные интервью...
6 марта 2024
Нурмагомедов рассказал, как принял решение завершить карьеру
Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео и рассказал, как принял решение завершить карьеру, поделился воспоминаниями об отце и едва ли не впервые поведал об особом отношении к матери. Съёмки большого интервью прошли на родине Хабиба в Дагестане. Отправились туда вместе с...
5 марта 2024
Школа авторов VK обучит старшеклассников блогингу
В рамках программы Школа авторов VK стартует набор на бесплатный курс по ведению блога в соцсетях для подростков. Преподавателями выступят эксперты VK и популярные инфлюенсеры, среди которых актёр Сергей Беляев, музыкант Саша Монтаг (FOILAR), блогер и самый молодой сотрудник VK Всеволод Алымов...
5 марта 2024
Лейбл VK Records откроет музыкальный студийный комплекс
Музыкальная студия VK Records заработает в апреле этого года, сообщила пресс-служба VK. Музыкантам, которые сотрудничают с лейблом, будет доступен полный цикл звукозаписи и услуги музыкального продакшена — профессиональная звукозапись, саунд-дизайн, работа с вокалом, микширование и мастеринг. Сразу...
28 февраля 2024
Участников Всемирного фестиваля молодёжи ждут лекторий VK и концерты
Гости Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ-2024) смогут посетить лекторий VK Day с популярными артистами, спортсменами и комиками, а также концерты VK Музыки, услышать песни из фестивального альбома, записанного молодыми участниками ВФМ-2024 совместно с лейблом VK Records. Об этом ИА Регнум...
28 февраля 2024
VK расширит программу оплачиваемой стажировки для молодежи
VK открывает набор на оплачиваемую стажировку для студентов и молодых специалистов. В этом году компания в 3 раза увеличила количество стажерских позиций, рассказали в пресс-службе. Программа впервые будет проходить в течение всего года, стажировки состоятся весной, летом и осенью. По итогам лучшие...
27 февраля 2024
VK применит генеративный искусственный интеллект в своих сервисах
VK намерен применить искусственный интеллект в своих сервисах. Так, новые возможности с использованием ИИ уже появились в Почте, Облаке, Заметках и Календаре Mail.ru. Об этом ИА Регнум рассказали в компании. Бета-версии новых функций с генеративной нейросетевой моделью расширили возможности...
26 февраля 2024
Срок подачи заявок на грантовую программу для учреждений культуры продлили
VK продлил до конца февраля срок подачи заявок на программу грантовой поддержки учреждений культуры. Теперь заявки можно будет направить до 29 февраля, а не как анонсировалось ранее — до 22 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «VK продлевает сроки подачи заявок на программу...
22 февраля 2024
Сотни заявок поступают на грантовую программу VK для культурных учреждений
На участие в расширенной грантовой программе VK для культурных учреждений уже подали более 100 заявок, ещё 1300 находятся в стадии подготовки. Принимать решения по заявкам будет координационный совет, в который вошла статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная. Об этом...
22 февраля 2024
Ежемесячная аудитория RuStore достигла 29 млн человек
Ежемесячная аудитория RuStore достигла 29 млн. Это примерно треть от аудитории всего Рунета, по данным исследования Mediascope на январь 2024 года. Таким образом, магазин приложений стал лидером среди российских и зарубежных ресурсов, уступив только Google Play. «RuStore прошел путь от нового...
20 февраля 2024
VK Education откроет набор на бесплатные программы в IT и digital
VK Education запускает набор на программы и курсы по 14 востребованным техническим и нетехническим направлениям. Об этом ИА Регнум рассказали представители VK. Так, среди направлений будут разработка, машинное обучение, информационная безопасность, продуктовые исследования, гибкие навыки. «Мы...
15 февраля 2024
Треть мужчин в России сочли романтику важной частью свидания
В преддверии Дня всех влюбленных Леди Mail.ru (проект VK) провёл опрос и выяснил, как россияне предпочитают ходить на свидания. Как показало исследование, на свидания ходят 56% опрошенных, причём половина из них делает это раз в две недели или чаще. 65% респондентов сошлись во мнении, что...
12 февраля 2024
Число пользователей Сферума превысило 20 млн по итогам 2023 года
Количество пользователей учебного профиля Сферум в VK Мессенджере по итогам 2023 года превысило 20 млн педагогов, учащихся и родителей. По сравнению с 2022 годом сервис продемонстрировал практически трехкратный рост аудитории, сообщила пресс-служба VK. При этом в топ-10 самых активных по...
26 января 2024