Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА прошел 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. За кубок боролись французский клуб «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») и итальянский «Интер». Французы разгромили соперников со счетом 5:0, впервые в истории выиграв турнир.

Global Look Press

Global Look Press

Счет на 12-й минуте открыл защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими. На 19-й минуте гол забил атакующий полузащитник клуба 19-летний Дезире Дуэ. Во втором тайме миланцы попытались отыграться, но на 63-й минуте Дуэ оформил дубль.

Global Look Press

На 74-й минуте отличился грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, поразивший ворота «Интера». Точку в матче поставил 19-летний Сенни Маюлю на 86-й минуте.

Global Look Press

Global Look Press

dpa. picture-alliance/ТАСС

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов на поле не появился. Тем не менее он стал пятым футболистом из России, выигравшим Лигу чемпионов. Ранее трофей выигрывали Игорь Добровольский («Марсель», 1993), Владимир Бут («Боруссия» Дортмунд, 1997), Дмитрий Аленичев («Порту», 2004) и Денис Черышев («Реал», 2016).

Global Look Press Симоне Индзаги мотивирует игрока

Global Look Press

Global Look Press

Global Look Press Ашраф Хакими (слева) из ПСЖ празднует свой гол, счет 1:0

Победа «ПСЖ» с разгромным счетом стала рекордной в истории финалов Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов. Кроме того, клуб стал самой молодой командой XXI века, выигравшей Лигу. Средний возраст его игроков составляет 25 лет 96 дней.

Global Look Press

Global Look Press

Победа «ПСЖ» стала логическим завершением работы главного тренера Луиса Энрике. Парижский клуб с 2011 года — после прихода катарских инвесторов — пытался добиться европейской славы, но только Энрике смог привести команду к победе в Лиге чемпионов. В 2015 году он же взял трофей с испанской «Барселоной».

Global Look Press

AP/TASS

Global Look Press

Для «Интера» сезон в целом выдался не самым удачным, и матч в Мюнхене был последней возможностью спасти ситуацию. Главный тренер миланцев Симоне Индзаги назвал поражение ужасным и заявил, что оно перечеркивает проделанную работу. При этом он похвалил игру парижан, отметив, что они были достойны победы. На вопрос о том, покинет ли он клуб, Индзаги не ответил.