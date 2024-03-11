Материалы с тегом «УЕФА»
ФИФА и УЕФА согласовали товарищеский матч сборных России и Белоруссии
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовали проведение товарищеского матча сборных России и Белоруссии. Об этом 11 марта сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич. «УЕФА не возражает против нашего...
11 марта 2024
Аршавин выразил уверенность в возвращении российских клубов в еврокубки
Российские футбольные клубы вернутся в международные турниры под эгидой УЕФА после окончания специальной военной операции. Такое мнение высказал бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в беседе с «РБ Спорт» 6 марта. «Уже сказали, что российские клубы вернут в еврокубки, когда закончится СВО...
7 марта 2024
В Швейцарии прошла жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций 23 февраля в своей штаб-квартире в швейцарском Ньоне провёл жеребьёвку стадии 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025. Её итоги 23 февраля опубликовали на сайте организации. «Первые матчи пройдут 7 марта, ответные — 14 марта», — говорится в сообщении...
23 февраля 2024
Лондонский «Арсенал» уступил «Порту» в первом мачте плей-офф Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Арсенал» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА минимально уступил «Порту» из Португалии. Встреча, проходившая 21 февраля в Порту на стадионе «Драгао», завершилась со счетом 1:0, сообщили на официальном сайте турнира. В составе хозяев отличился 26-летний...
22 февраля 2024
В УЕФА решили не допускать юношеские сборные России до турниров
На конгрессе в Париже Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение не возвращать российские юношеские команды до международных турниров. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил генеральный секретарь организации Теодор Теодоридис. «Вели обсуждение по возможности открыть детям...
новость часа
8 февраля 2024
Федерации 12 стран призвали ФИФА отстранить сборную Израиля по футболу
Футбольные федерации двенадцати стран Ближнего Востока направили в ФИФА коллективное письмо, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Об этом сообщил телеканал Sky Sports. Среди подписантов оказались Палестина, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ. Письмо также...
8 февраля 2024
Президент УЕФА Чеферин заявил, что Европа скатывается в диктатуру
Страны Европейского союза постепенно скатываются в диктатуру, становится всё меньше и меньше свободы, заявил президент Союза Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Guardian. По словам спортивного функционера, он не очень...
29 января 2024
Чеферин не смог объяснить разницу между ситуацией с Россией и Израилем
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин в интервью The Guardian не смог объяснить разницу подходов к России и Израилю в вопросе проведения матчей в текущих условиях. После возобновления арабо-израильского конфликта в октябре 2023 года израильские футбольные клубы...
новость часа
28 января 2024
Российский футбольный союз примет участие в конгрессе УЕФА в Париже
Делегация Российского футбольного союза (РФС) будет участвовать в конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 7 января сообщил президент РФС Александр Дюков. «РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале. Мы определили состав делегации», — приводит слова Дюкова ТАСС...
7 января 2024
Юношеские сборные РФ примут участие в турнирах развития УЕФА в 2024 году
Юниорские сборные России примут участие в турнирах развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2024 году, сообщил 5 января ТАСС генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. «В этом году мы примем участие в турнирах развития УЕФА. Надеюсь, что в двух», —...
6 января 2024
В РФС рассказали, что УЕФА быстро утвердил матч сборных России и Сербии
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) быстро утвердил проведение матча сборных России и Сербии. Об этом 2 января сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. «Заявка была подана в УЕФА, и это было самое быстрое согласование на моей памяти. Мы утром 20...
2 января 2024
Россиянин Лунёв вошёл в топ-3 лучших вратарей группового этапа Лиги Европы
Российский голкипер Андрей Лунёв, выступающий за азербайджанский «Карабах», вошёл в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы. Об этом 25 декабря сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Первым в топ-3 оказался представитель Бразилии Вана из кипрского «Ариса» с 30 сейвами на...
новость часа
25 декабря 2023
Украина потребовала отменить матч сборных России и Сербии по футболу
Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отменить товарищеский матч сборных России и Сербии. Об этом говорится в официальном письме УАФ. «Мы убеждены, что такие матчи не могут быть...
новость часа
21 декабря 2023
Суд ЕС признал незаконным запрет футбольным клубам играть в Суперлиге
Европейский суд признал незаконным запрет футбольным клубам участвовать в Суперлиге, который наложили Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом говорится в пресс-релизе суда. «Правила, которые наделяют ФИФА и УЕФА исключительным контролем над...
21 декабря 2023
Дюков объяснил, почему РФС отказался от перехода в Азию
В будущем Российский футбольных союз (РФС) ещё может вернуться к идее перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом 20 декабря заявил глава РФС Александр Дюков. Он отметил, что в РФС не до конца удовлетворены результатами переговоров с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «У...
20 декабря 2023
Остались в Европе. РФС отказался от идеи перехода в Азию
Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) проголосовал против перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом 20 декабря сообщил «Спорт-Экспресс». Все члены исполкома посчитали, что нет смысла в переходе из Европы в Азию...
20 декабря 2023
Определились все пары 1/8 финала Лиги чемпионов
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов, по результатам которой определились все пары участников этой стадии турнира. Пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023/24 выглядят следующим образом: «Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания); «Порту»...
новость часа
18 декабря 2023
УЕФА не включила Россию в жеребьёвку Лиги наций сезона 2024/25
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил российскую сборную в жеребьёвку Лиги наций сезона 2024/25. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба УЕФА. Сама жеребьёвка пройдёт 8 февраля 2024 года в Париже, команды распределят по группам. УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) в...
2 декабря 2023
Украинские футболисты отказались пожать руку россиянину в Лиге чемпионов
Игроки украинского футбольного клуба (ФК) «Хит» отказались пожать руку российскому нападающему португальского «Спортинга» Антону Соколову в матче Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщило 1 ноября интернет-издание Sport24. Игра состоялась 25 октября в хорватском городе Омиш. Украинские футболисты во...
1 ноября 2023
УЕФА отменил матчи всех своих турниров в Израиле
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет проводить матчи своих турниров в Израиле до дальнейшего уведомления. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба организации. «После тщательной оценки текущей ситуации c безопасностью на всей территории Израиля исполнительный комитет УЕФА решил...
19 октября 2023