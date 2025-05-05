Шествия акции «Бессмертный полк» прошли в 14 странах, среди которых — США, Франция, Япония, Нидерланды, Италия, Австралия, Южная Корея, Китай, Сербия, Испания, Венесуэла, Панама, Сербия и Израиль.

Кроме того, 8 мая акцию проведут во французском Париже, а 9 мая — в немецком Берлине. Шествия запланированы и в Турции — они пройдут в период с 5 по 11 мая в восьми городах республики.

Игорь Беляев/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Токио

Андрей Палария/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Стамбуле

ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Генуе

Анна Аркаева/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Сиднее

В 2025 году, впервые спустя шесть лет акция прошла в американском Вашингтоне. Также многотысячное шествие состоялось в Пекине, где почтить память победителей собрались более 1,2 тысячи человек.

Игорь Иванов/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Пусане

AP/TASS/Hassan Ammar Акция «Бессмертный полк» в 80-ю годовщину Победы в Бейруте

Matteo Nardone/Zuma/TASS Акция «Бессмертный полк» в 80-ю годовщину Победы в Риме

Zuma/TASS Акция «Бессмертный полк» в 80-ю годовщину Победы в Вашингтоне

В японской столице Токио акция прошла на территории российского посольства. Кроме россиян, в мероприятии приняли участие более десятка коренных жителей.

В Риме, Неаполе и Генуе шествия прошли маршем по местам захоронений советских партизан, воевавших на итальянской земле. Мероприятие сопровождалось музыкальными выступлениями и чтением стихов.

Наталья Блинова/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Амстердаме

ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Пекине

Максим Конанков/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Белграде

Максим Конанков/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Белграде

«Бессмертный полк», посвящённый памяти победивших нацизм героев Великой Отечественной войны, давно вышел за пределы России и стал международным символом памяти. Первые шествия за рубежом прошли еще в 2013 году.