Шествие «Бессмертного полка» в странах мира
Шествия акции «Бессмертный полк» прошли в 14 странах, среди которых — США, Франция, Япония, Нидерланды, Италия, Австралия, Южная Корея, Китай, Сербия, Испания, Венесуэла, Панама, Сербия и Израиль.
Кроме того, 8 мая акцию проведут во французском Париже, а 9 мая — в немецком Берлине. Шествия запланированы и в Турции — они пройдут в период с 5 по 11 мая в восьми городах республики.
В 2025 году, впервые спустя шесть лет акция прошла в американском Вашингтоне. Также многотысячное шествие состоялось в Пекине, где почтить память победителей собрались более 1,2 тысячи человек.
В японской столице Токио акция прошла на территории российского посольства. Кроме россиян, в мероприятии приняли участие более десятка коренных жителей.
В Риме, Неаполе и Генуе шествия прошли маршем по местам захоронений советских партизан, воевавших на итальянской земле. Мероприятие сопровождалось музыкальными выступлениями и чтением стихов.
«Бессмертный полк», посвящённый памяти победивших нацизм героев Великой Отечественной войны, давно вышел за пределы России и стал международным символом памяти. Первые шествия за рубежом прошли еще в 2013 году.